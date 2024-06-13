За вклад в развитие науки и за заслуги перед Отечеством пятеро свердловчан получили госнаграды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Помимо этого, были отмечены достижения свердловского машиниста и энергетика.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени: Тузанкину Ирину Александровну — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук. Залесов Сергей Вениаминович — заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный лесотехнический университет“", — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Помимо этого, награды удостоились заведующий кафедрой УГМУ Сабитов Алебай и главный научный сотрудник сектора Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук Смородинский Яков. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» было присвоено доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой «Уральский государственный университет имени В. Ф. Яковлева» Марату Саликову.
Также госнаграду получил машинист электровоза депо Смычка Свердловской дирекции тяги — филиала ОАО «Российские железные дороги» Шмаков Владимир. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» было присвоено слесарю по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Киселеву Василию.
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