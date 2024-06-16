Языковой омбудсмен Украины пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил намерение жестко отреагировать на инцидент, произошедший во время бизнес-мероприятия в Одессе, где один из участников использовал русский язык. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Одесский языковой скандал — это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы. […] Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — написал Креминь на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Креминь утверждает, что организаторы мероприятия нарушили несколько статей языкового закона и уголовного кодекса Украины, пригласив людей, которые требовали информацию на государственном языке и не обеспечив их этим правом.
На мероприятии в Одессе произошел конфликт, связанный с использованием русского языка. Активисты, присутствующие в зале, прервали лекцию и потребовали от лектора перейти на государственный украинский язык, однако он отказался. Ситуация обострилась, когда активистку, настаивавшую на прекращении выступления на «москальском языке», попросили покинуть мероприятие.
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