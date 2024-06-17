В Челябинской области поспела земляника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы поделились фото первого урожая земляники
Челябинцы поделились фото первого урожая земляники Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области поспела земляника. Фотографиями летней ягоды поделилась с URA.RU местная жительница Марина С.

«Краски и вкус лета. У меня есть свои места на склонах горы. В этом году цветет много земляники, возможно, будет большой урожай», — рассказала Марина URA.RU. 

Ранее URA.RU сообщало, что в лесах Чебаркульского и Сосновского районов местные жители заметили небывалое цветение земляники и клубники. По мнению челябинцев, в этом году ягода зацвела на месяц позже обычного, но ее количество превысило норму.

Первый урожай ягод собрала жительница Катав-Ивановского района
Первый урожай ягод собрала жительница Катав-Ивановского района
Фото:
В этом году ягоды зацвели позже, но обильнее
В этом году ягоды зацвели позже, но обильнее
Фото:

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области поспела земляника. Фотографиями летней ягоды поделилась с URA.RU местная жительница Марина С. «Краски и вкус лета. У меня есть свои места на склонах горы. В этом году цветет много земляники, возможно, будет большой урожай», — рассказала Марина URA.RU.  Ранее URA.RU сообщало, что в лесах Чебаркульского и Сосновского районов местные жители заметили небывалое цветение земляники и клубники. По мнению челябинцев, в этом году ягода зацвела на месяц позже обычного, но ее количество превысило норму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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