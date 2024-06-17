Челябинцы поделились фото первого урожая земляники
В Катав-Ивановском районе Челябинской области поспела земляника. Фотографиями летней ягоды поделилась с URA.RU местная жительница Марина С.
«Краски и вкус лета. У меня есть свои места на склонах горы. В этом году цветет много земляники, возможно, будет большой урожай», — рассказала Марина URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в лесах Чебаркульского и Сосновского районов местные жители заметили небывалое цветение земляники и клубники. По мнению челябинцев, в этом году ягода зацвела на месяц позже обычного, но ее количество превысило норму.
Первый урожай ягод собрала жительница Катав-Ивановского района
В этом году ягоды зацвели позже, но обильнее
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