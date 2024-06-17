Движение трамваев было остановлено
В Перми на улице Куйбышева произошло ДТП с участием «Лексуса» и трамвая. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Напротив дома на улице Куйбышева, 57 столкнулись трамвай и автомобиль „Лексус“. Седан „вылетел“ из двора на большой скорости не пропустил трамвай», — рассказала Анна корреспонденту агентства.
Она уточнила, что одна из пассажирок трамвая упала во время столкновения. Медики оказали ей помощь. По данным «Яндекс Карт», движение трамваев уже восстановлено. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.
По словам очевидцев, седан выехал на пути
Трамвай сильно пострадал
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