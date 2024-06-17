В Перми трамвай врезался в «Лексус». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение трамваев было остановлено
Движение трамваев было остановлено Фото:

В Перми на улице Куйбышева произошло ДТП с участием «Лексуса» и трамвая. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Напротив дома на улице Куйбышева, 57 столкнулись трамвай и автомобиль „Лексус“. Седан „вылетел“ из двора на большой скорости не пропустил трамвай», — рассказала Анна корреспонденту агентства.

Она уточнила, что одна из пассажирок трамвая упала во время столкновения. Медики оказали ей помощь. По данным «Яндекс Карт», движение трамваев уже восстановлено. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.

По словам очевидцев, седан выехал на пути
По словам очевидцев, седан выехал на пути
Фото:
Трамвай сильно пострадал
Трамвай сильно пострадал
Фото:

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В Перми на улице Куйбышева произошло ДТП с участием «Лексуса» и трамвая. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Напротив дома на улице Куйбышева, 57 столкнулись трамвай и автомобиль „Лексус“. Седан „вылетел“ из двора на большой скорости не пропустил трамвай», — рассказала Анна корреспонденту агентства. Она уточнила, что одна из пассажирок трамвая упала во время столкновения. Медики оказали ей помощь. По данным «Яндекс Карт», движение трамваев уже восстановлено. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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