В МЧС назвали самые затопленные паводком территории ХМАО

Среди муниципалитетов Югры, которые сильнее всех пострадали в результате паводка, — Нижневартовск, Лангепас и Саранпауль. Карту затопления опубликовали на сайте МЧС ХМАО. О самой актуальной информации о паводке в регионе на 17 июня, — в материале URA.RU.
«На 20:00 17 июня в Нижневартовске уровень воды в реке Обь составляет 961 см, подтоплено 494 участка. Такой же уровень реки в Мегионе, где вода залила 102 участка. Саранпауль — 48 затопленных участков. В Лангепасе уровень воды — 551 см, подтоплено 218 участков», — указано на карте МЧС.
Саранпауль
Уровень воды в реке Лямпин в Саранпауле Березовского района достиг рекордного значения — 1201 сантиметра, что на 44 сантиметра выше, чем в предыдущие сутки. Такой подъем реки стал угрозой для стратегического объекта Саранпауля — электростанции, которая обеспечивает электричеством все село. Местные жители оперативно возвели дамбу в полтора метра для защиты электростанции от воды. Власти Березовского района поделились с журналистом агентства, что ожидают спад уровня воды в ближайшее время.
Нижневартовск
В Нижневартовске на момент написания материала вода добралась до 26 садовых товариществ и затопила 494 земельных участка (+81 за день). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директора по ДГО и ЧС мэрии города Вадим Татаренков. По его словам, в населенном пункте затоплено 58 жилых строений. В районе РЭБ Флота и Старого Вартовска продолжают дежурить спасатели.
Никого из местных жителей не эвакуировали. Сотрудники поста МЧС в районе Старого Вартовска сообщили корреспонденту об эвакуации автомобиля, который залило водой. Проезд в сторону Палиевских дач перекрыт для легкового транспорта.
Лангепас
По данным МЧС Югры, в Лангепасе 17 июня уровень воды повысился на 3 сантиметра, из-за розлива Оби затопило 205 участков. «Имеются подтопления в 11-ти местах: на улице № 1, 1А, 2, 5, в ТСНТ „Рябинушка“; на улице 2, 4 в ТСНТ „Символ“; на улице 2, 3, 6 ТСНТ „Дорожник“, ТСНТ „Беларусь“, ТСНТ „Урьево“», — сообщили на сайте ведомства. В мэрии города уровень воды в 550 сантиметров назвали критическим. Власти завозят песок на территории подтапливаемых участков, а также отсыпают дороги, ведущие в СОНТы.
Ранее URA.RU опубликовало список пунктов временного размещения, которые расположены на территории ХМАО. На данный момент таких пунктов десять: по три в Нижневартовске и Ленгепасе, два в Нижневартовском районе, один в Сургутском районе и один в Березовском.
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