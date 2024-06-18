Столтенберг: Китай должен выбрать между Россией и Европой

Китай больше не должен одновременно сотрудничать с Россией и Европой. Правительство КНР должно определиться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться. Когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — передает слова Йенса Столтенберга РИА Новости. При этом генсек НАТО отметил, что в данный момент о санкциях со стороны Европы в адрес Китая пока говорить рано.
Глава МИД Китая Ван И неоднократно подчеркивал, что укрепление связей между Россией и Китаем происходит независимо от внешних воздействий. Оно не предполагает агрессии в отношении других государств.
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