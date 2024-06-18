18 июня 2024

Столтенберг: Китай должен выбрать между Россией и Европой

© Служба новостей «URA.RU»
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Китай должен определиться, заявил Столтен6ерг
Китай должен определиться, заявил Столтен6ерг Фото:

Китай больше не должен одновременно сотрудничать с Россией и Европой. Правительство КНР должно определиться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться. Когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — передает слова Йенса Столтенберга РИА Новости. При этом генсек НАТО отметил, что в данный момент о санкциях со стороны Европы в адрес Китая пока говорить рано.

Глава МИД Китая Ван И неоднократно подчеркивал, что укрепление связей между Россией и Китаем происходит независимо от внешних воздействий. Оно не предполагает агрессии в отношении других государств.

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Китай больше не должен одновременно сотрудничать с Россией и Европой. Правительство КНР должно определиться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться. Когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — передает слова Йенса Столтенберга РИА Новости. При этом генсек НАТО отметил, что в данный момент о санкциях со стороны Европы в адрес Китая пока говорить рано. Глава МИД Китая Ван И неоднократно подчеркивал, что укрепление связей между Россией и Китаем происходит независимо от внешних воздействий. Оно не предполагает агрессии в отношении других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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