Турция потребовала объяснений у организаторов украинского саммита

Турция запросила объяснений у организаторов саммита по Украине в Швейцарии из-за присутствия на конференции Константинопольского патриарха Варфоломея. Официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели также заявил, что сообщения о том, что турецкий представитель провел двусторонние переговоры с греческим патриархом, который участвовал в подписании коммюнике, не соответствуют действительности.
«Сообщения о том, что греческий патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине в Швейцарии с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с греческим патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности... Были запрошены объяснения от организаторов саммита, Швейцарии и Украины», — написал Кечели в соцсети X.
Саммит в Швейцарии по Украине прошел 15-16 июня. В конференции, где обсуждался мир на Украине, приняло участие 91 стран-участниц. По итогам конференции было подписано коммюнике, передает RT. Среди стран, подписавших его, была и Турция. Константинопольский патриарх, который также, по сообщениям, принимал участие в конференции, отмечал, что поддерживает совместное коммюнике. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. Самому патриарху запрещено заниматься политической деятельностью.
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