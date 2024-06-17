Мирный саммит по Украине, прошедший 15—16 июня в Швейцарии, стал откровенно провальным, а попытки представить конференцию событием мирового масштаба обернулись полным фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИР России Мария Захарова, комментируя итоги саммита.
«Стало понятно, что мировое большинство не приемлет киевско-западные рецепты урегулирования украинского кризиса. Оно видит их отнюдь не мирную суть и не хочет следовать понуканиям США и их сателлитов», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит
Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем, говорит Захарова. По ее мнению, Киев и его западные кураторы «не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования». Поэтому почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься «политическим туризмом». «Многие из стран Глобального Юга., несмотря на шантаж, угрозы и жульнические схемы., проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — отметила Захарова.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных».
Конференция по Украине прошла в швейцарском в Бюргенштоке. На саммите было составлено коммюнике с требованиями к России, его поддержали 80 стран-участниц из 92.
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