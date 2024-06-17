Захарова высмеяла саммит по Украине в Швейцарии

Захарова: швейцарский саммит по Украине стал провальным

17 июня 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

«Мирная конференция» обернулась полным фиаско, отметила Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мирный саммит по Украине, прошедший 15—16 июня в Швейцарии, стал откровенно провальным, а попытки представить конференцию событием мирового масштаба обернулись полным фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИР России Мария Захарова, комментируя итоги саммита. «Стало понятно, что мировое большинство не приемлет киевско-западные рецепты урегулирования украинского кризиса. Оно видит их отнюдь не мирную суть и не хочет следовать понуканиям США и их сателлитов», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит сайт МИД РФ . Новость по теме Готовность Зеленского к переговорам и коммюнике с требованиями: как закончился саммит по Украине Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем, говорит Захарова. По ее мнению, Киев и его западные кураторы «не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования». Поэтому почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься «политическим туризмом». «Многие из стран Глобального Юга., несмотря на шантаж, угрозы и жульнические схемы., проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — отметила Захарова. Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных». Конференция по Украине прошла в швейцарском в Бюргенштоке. На саммите было составлено коммюнике с требованиями к России, его поддержали 80 стран-участниц из 92. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирный саммит по Украине, прошедший 15—16 июня в Швейцарии, стал откровенно провальным, а попытки представить конференцию событием мирового масштаба обернулись полным фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИР России Мария Захарова, комментируя итоги саммита. «Стало понятно, что мировое большинство не приемлет киевско-западные рецепты урегулирования украинского кризиса. Оно видит их отнюдь не мирную суть и не хочет следовать понуканиям США и их сателлитов», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит сайт МИД РФ. Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем, говорит Захарова. По ее мнению, Киев и его западные кураторы «не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования». Поэтому почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься «политическим туризмом». «Многие из стран Глобального Юга., несмотря на шантаж, угрозы и жульнические схемы., проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — отметила Захарова. Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных». Конференция по Украине прошла в швейцарском в Бюргенштоке. На саммите было составлено коммюнике с требованиями к России, его поддержали 80 стран-участниц из 92.