Захарова высмеяла саммит по Украине в Швейцарии

Захарова: швейцарский саммит по Украине стал провальным
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
«Мирная конференция» обернулась полным фиаско, отметила Захарова Фото:

Мирный саммит по Украине, прошедший 15—16 июня в Швейцарии, стал откровенно провальным, а попытки представить конференцию событием мирового масштаба обернулись полным фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИР России Мария Захарова, комментируя итоги саммита.

«Стало понятно, что мировое большинство не приемлет киевско-западные рецепты урегулирования украинского кризиса. Оно видит их отнюдь не мирную суть и не хочет следовать понуканиям США и их сателлитов», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит сайт МИД РФ.

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Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем, говорит Захарова. По ее мнению, Киев и его западные кураторы «не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования». Поэтому почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься «политическим туризмом». «Многие из стран Глобального Юга., несмотря на шантаж, угрозы и жульнические схемы., проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — отметила Захарова.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных».

Конференция по Украине прошла в швейцарском в Бюргенштоке. На саммите было составлено коммюнике с требованиями к России, его поддержали 80 стран-участниц из 92.

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Мирный саммит по Украине, прошедший 15—16 июня в Швейцарии, стал откровенно провальным, а попытки представить конференцию событием мирового масштаба обернулись полным фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИР России Мария Захарова, комментируя итоги саммита. «Стало понятно, что мировое большинство не приемлет киевско-западные рецепты урегулирования украинского кризиса. Оно видит их отнюдь не мирную суть и не хочет следовать понуканиям США и их сателлитов», — подчеркнула Захарова. Ее слова приводит сайт МИД РФ. Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем, говорит Захарова. По ее мнению, Киев и его западные кураторы «не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования». Поэтому почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься «политическим туризмом». «Многие из стран Глобального Юга., несмотря на шантаж, угрозы и жульнические схемы., проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — отметила Захарова. Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных». Конференция по Украине прошла в швейцарском в Бюргенштоке. На саммите было составлено коммюнике с требованиями к России, его поддержали 80 стран-участниц из 92.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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