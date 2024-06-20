Следователи завели дело об убийстве после гибели мужчины на пожаре в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после гибели мужчины на пожаре в Лангепасе. Происшествие случилось в дачном кооперативе «Дорожник», смерть погибшего оказалась насильственной.
«Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-секретарь окружного СК Алина Еремеевская на своей странице «ВКонтакте». Тело мужчины 1969 года рождения нашли при тушении пожара.
Проверка показала насильственную смерть. По подозрению в убийстве силовики задержали знакомого погибшего.
Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел 17 июня. Тогда происшествием заинтересовались силовики, причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.
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