20 июня 2024

Следователи завели дело об убийстве после гибели мужчины на пожаре в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар случился в дачном кооперативе Лангепаса
Пожар случился в дачном кооперативе Лангепаса Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после гибели мужчины на пожаре в Лангепасе. Происшествие случилось в дачном кооперативе «Дорожник», смерть погибшего оказалась насильственной.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-секретарь окружного СК Алина Еремеевская на своей странице «ВКонтакте». Тело мужчины 1969 года рождения нашли при тушении пожара.

Проверка показала насильственную смерть. По подозрению в убийстве силовики задержали знакомого погибшего.

Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел 17 июня. Тогда происшествием заинтересовались силовики, причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после гибели мужчины на пожаре в Лангепасе. Происшествие случилось в дачном кооперативе «Дорожник», смерть погибшего оказалась насильственной. «Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-секретарь окружного СК Алина Еремеевская на своей странице «ВКонтакте». Тело мужчины 1969 года рождения нашли при тушении пожара. Проверка показала насильственную смерть. По подозрению в убийстве силовики задержали знакомого погибшего. Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел 17 июня. Тогда происшествием заинтересовались силовики, причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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