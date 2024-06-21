В Первомайске после удара ВСУ обрушилась часть жилого дома

21 июня 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

В ЛНР обрушилась стена жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Первомайске (ЛНР) после удара ВСУ обрушилась стена многоэтажного дома. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Колягин. «В результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома», — написал Колягин в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждена газовая труба, а информация о пострадавших уточняется. Ранее ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первомайске (ЛНР) после удара ВСУ обрушилась стена многоэтажного дома. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Колягин. «В результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома», — написал Колягин в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждена газовая труба, а информация о пострадавших уточняется. Ранее ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.