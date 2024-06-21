В Первомайске после удара ВСУ обрушилась часть жилого дома

В ЛНР обрушилась стена жилого дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Первомайске (ЛНР) после удара ВСУ обрушилась стена многоэтажного дома. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.
«В результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома», — написал Колягин
Ранее ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.
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