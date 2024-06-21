В Первомайске после удара ВСУ обрушилась часть жилого дома

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Старые общежития в Кургане, общежитие, стяжка от обрушения
В ЛНР обрушилась стена жилого дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Первомайске (ЛНР) после удара ВСУ обрушилась стена многоэтажного дома. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.

«В результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома», — написал Колягин в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждена газовая труба, а информация о пострадавших уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.

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В Первомайске (ЛНР) после удара ВСУ обрушилась стена многоэтажного дома. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Колягин. «В результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома», — написал Колягин в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждена газовая труба, а информация о пострадавших уточняется. Ранее ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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