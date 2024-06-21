«Русская община»: ФСБ задержала уральца, расстрелявшего защитника двух девушек

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Операцию по задержанию провели 21 июня
Операцию по задержанию провели 21 июня Фото:

В Екатеринбурге 21 июня сотрудники ФСБ задержали Исмата Азимова, расстрелявшего из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания в ожидании суда, рассказали представители «Русской Общины».

«Азимов Исмат Яшар оглы задержан сегодня сотрудниками ФСБ РФ и отправлен в ИВС до суда», — пишет telegram-канал «Русская Община Екатеринбург». Там же отметили, что семье потерпевшего оказывается необходимая помощь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ. На момент публикации ответ получить не удалось.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня. Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Они попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но Азимов полез драться. После чего он достал пистолет и начал стрелять ребятам в спины. Один из них получил пули в живот. Обидчик сбежал, а следователи СКР возбудили уголовное дело.

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В Екатеринбурге 21 июня сотрудники ФСБ задержали Исмата Азимова, расстрелявшего из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания в ожидании суда, рассказали представители «Русской Общины». «Азимов Исмат Яшар оглы задержан сегодня сотрудниками ФСБ РФ и отправлен в ИВС до суда», — пишет telegram-канал «Русская Община Екатеринбург». Там же отметили, что семье потерпевшего оказывается необходимая помощь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ. На момент публикации ответ получить не удалось. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня. Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Они попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но Азимов полез драться. После чего он достал пистолет и начал стрелять ребятам в спины. Один из них получил пули в живот. Обидчик сбежал, а следователи СКР возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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