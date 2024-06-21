«Русская община»: ФСБ задержала уральца, расстрелявшего защитника двух девушек

В Екатеринбурге 21 июня сотрудники ФСБ задержали Исмата Азимова, расстрелявшего из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания в ожидании суда, рассказали представители «Русской Общины».
«Азимов Исмат Яшар оглы задержан сегодня сотрудниками ФСБ РФ и отправлен в ИВС до суда», — пишет telegram-канал «Русская Община Екатеринбург». Там же отметили, что семье потерпевшего оказывается необходимая помощь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ. На момент публикации ответ получить не удалось.
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня. Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Они попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но Азимов полез драться. После чего он достал пистолет и начал стрелять ребятам в спины. Один из них получил пули в живот. Обидчик сбежал, а следователи СКР возбудили уголовное дело.
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