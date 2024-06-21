Губернатор Куйвашев рассказал о вкладе свердловчан в победу в Великой Отечественной войне

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби — днем, когда началась Великая Отечественная война (ВОВ). Он заявил, что мужество и сплоченность всех ушедших на фронт граждан, включая 700 тысяч свердловчан, позволило достичь победы.
«22 июня 1941 года навсегда вписано в нашу историю как трагическая и скорбная дата… Началась Великая Отечественная война — самая жестокая, кровопролитная и разрушительная. Она принесла на нашу землю страшные испытания: миллионы смертей, слёзы, боль, страдания, разруху. Но мужество, сила духа, патриотизм, сплочённость нашего народа, уверенность в своей правоте предопределили нашу победу в этой схватке», — заявил Евгений Куйвашев. Его слова приводит департамент информационной политики региона.
В сообщении подчеркивается, что Свердловская область стала главным оружейным заводом страны, главной «кузницей Победы» и главным госпиталем. Из ушедших на войну 700 тысяч свердловчан больше трети не вернулись домой.
Губернатор подчеркнул, что каждый год 22 июня россияне зажигают свечи и склоняют головы в память о тех, кто защищал Отечество на фронте и в тылу. Уральцы скорбят о тех, кто ушел из жизни на поле битвы или умер от голода и тяжелейшего труда на оккупированных территориях. «Мы сделаем всё, чтобы быть достойными наследниками своих героических предков», — подчеркнул он.
Также в связи с памятной датой к уральцам обратился и полпред УрФО Владимир Якушев. Он заявил, что во время Великой Отечественной войны шла речь не просто о сохранении государства, но и о самом существовании народа, его праве на жизнь. В Екатеринбурге уже прошли первые акции памяти.
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