Свердловчанка рассказала, как обнаружила у себя самый агрессивный вид рака

Свердловчанка Венера Надуршина обнаружила, что страдает от трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) после того, как результаты анализа крови показали резкое падение уровня гемоглобина. Женщина столкнулась с серьезным испытанием, когда поняла, что ее ожидает борьба за жизнь с онкологическим заболеванием, которое унесло жизнь ее матери. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
«В середине 2014 года я начала ощущать постоянную слабость и головокружения, которые приписывала высокой нагрузке на работе. Но интуиция подсказала мне проверить здоровье, и анализ крови показал, что мои опасения были не напрасны», — поделилась Венера.
Надуршина обнаружила, что уровень гемоглобина в крови упал вдвое, что заставило ее вспомнить о судьбе матери. «Моя мама умерла от рака молочной железы, буквально сгорела за считанные месяцы. Это заставило меня обратиться к онкологу». После проведения МРТ и пункции пришли результаты, которые подтвердили ее худшие опасения — диагноз трижды негативного рака молочной железы (наиболее агрессивный тип злокачественной эпителиальной опухоли — прим.ред). «Я была в полном шоке от полученных новостей».
Венера отметила, что консилиум врачей настоял на необходимости проведения мастэктомии из-за стремительного развития рака. «Услышав, что мне предстоит удаление груди, я была сильно расстроена. Я думаю, не нужно объяснять, что это значит для женщины». Поначалу женщина сопротивлялась рекомендациям врачей, но в итоге приняла их аргументы о том, что операция спасет ей жизнь. «И тогда я согласилась».
Свердловчанка смогла победить болезнь, но процесс принятия себя после таких серьезных изменений в жизни был долгим и сложным. «Только через пять лет и благодаря профессиональной помощи психолога я смогла полностью принять свое новое тело и обрести уверенность в себе».
Венера, победившая рак груди, настоятельно советует женщинам старше 30 лет регулярно проходить медицинские обследования. Она подчеркивает, что ранняя диагностика рака груди является ключевым фактором успешного лечения и может спасти множество жизней. Регулярные проверки и внимание к изменениям в организме позволяют выявить заболевание на ранней стадии. «Я узнала о раке груди случайно, и это неправильно. Я рекомендую всем женщинам после 30 раз в год сдавать кровь, посещать маммолога и делать УЗИ молочных желез. Только так можно обнаружить рак на начальных стадиях и вылечиться».
Ранее URA.RU писало, что онколог Рама Вьяс из Джайпура обозначил симптомы, которые могут указывать на рак груди, включая боль, отек и изменения во внешнем виде молочных желез. Кроме того, врач отмечает, что к дополнительным признакам заболевания относятся беспричинная потеря веса, слабость и увеличение лимфатических узлов.
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