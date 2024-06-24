Свердловчанка рассказала, как обнаружила у себя самый агрессивный вид рака

Свердловчанка обнаружила у себя рак груди из-за падения показателей гемоглобина
© Служба новостей «URA.RU»
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Венера решила сдать анализ крови, когда стала ощущать слабость (архивное фото)
Венера решила сдать анализ крови, когда стала ощущать слабость (архивное фото) Фото:

Свердловчанка Венера Надуршина обнаружила, что страдает от трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) после того, как результаты анализа крови показали резкое падение уровня гемоглобина. Женщина столкнулась с серьезным испытанием, когда поняла, что ее ожидает борьба за жизнь с онкологическим заболеванием, которое унесло жизнь ее матери. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«В середине 2014 года я начала ощущать постоянную слабость и головокружения, которые приписывала высокой нагрузке на работе. Но интуиция подсказала мне проверить здоровье, и анализ крови показал, что мои опасения были не напрасны», — поделилась Венера. 

Надуршина обнаружила, что уровень гемоглобина в крови упал вдвое, что заставило ее вспомнить о судьбе матери. «Моя мама умерла от рака молочной железы, буквально сгорела за считанные месяцы. Это заставило меня обратиться к онкологу». После проведения МРТ и пункции пришли результаты, которые подтвердили ее худшие опасения — диагноз трижды негативного рака молочной железы (наиболее агрессивный тип злокачественной эпителиальной опухоли — прим.ред). «Я была в полном шоке от полученных новостей».

Венера отметила, что консилиум врачей настоял на необходимости проведения мастэктомии из-за стремительного развития рака. «Услышав, что мне предстоит удаление груди, я была сильно расстроена. Я думаю, не нужно объяснять, что это значит для женщины». Поначалу женщина сопротивлялась рекомендациям врачей, но в итоге приняла их аргументы о том, что операция спасет ей жизнь. «И тогда я согласилась». 

Свердловчанка смогла победить болезнь, но процесс принятия себя после таких серьезных изменений в жизни был долгим и сложным. «Только через пять лет и благодаря профессиональной помощи психолога я смогла полностью принять свое новое тело и обрести уверенность в себе». 

Венера, победившая рак груди, настоятельно советует женщинам старше 30 лет регулярно проходить медицинские обследования. Она подчеркивает, что ранняя диагностика рака груди является ключевым фактором успешного лечения и может спасти множество жизней. Регулярные проверки и внимание к изменениям в организме позволяют выявить заболевание на ранней стадии. «Я узнала о раке груди случайно, и это неправильно. Я рекомендую всем женщинам после 30 раз в год сдавать кровь, посещать маммолога и делать УЗИ молочных желез. Только так можно обнаружить рак на начальных стадиях и вылечиться». 

Ранее URA.RU писало, что онколог Рама Вьяс из Джайпура обозначил симптомы, которые могут указывать на рак груди, включая боль, отек и изменения во внешнем виде молочных желез. Кроме того, врач отмечает, что к дополнительным признакам заболевания относятся беспричинная потеря веса, слабость и увеличение лимфатических узлов.

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Свердловчанка Венера Надуршина обнаружила, что страдает от трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) после того, как результаты анализа крови показали резкое падение уровня гемоглобина. Женщина столкнулась с серьезным испытанием, когда поняла, что ее ожидает борьба за жизнь с онкологическим заболеванием, которое унесло жизнь ее матери. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «В середине 2014 года я начала ощущать постоянную слабость и головокружения, которые приписывала высокой нагрузке на работе. Но интуиция подсказала мне проверить здоровье, и анализ крови показал, что мои опасения были не напрасны», — поделилась Венера.  Надуршина обнаружила, что уровень гемоглобина в крови упал вдвое, что заставило ее вспомнить о судьбе матери. «Моя мама умерла от рака молочной железы, буквально сгорела за считанные месяцы. Это заставило меня обратиться к онкологу». После проведения МРТ и пункции пришли результаты, которые подтвердили ее худшие опасения — диагноз трижды негативного рака молочной железы (наиболее агрессивный тип злокачественной эпителиальной опухоли — прим.ред). «Я была в полном шоке от полученных новостей». Венера отметила, что консилиум врачей настоял на необходимости проведения мастэктомии из-за стремительного развития рака. «Услышав, что мне предстоит удаление груди, я была сильно расстроена. Я думаю, не нужно объяснять, что это значит для женщины». Поначалу женщина сопротивлялась рекомендациям врачей, но в итоге приняла их аргументы о том, что операция спасет ей жизнь. «И тогда я согласилась».  Свердловчанка смогла победить болезнь, но процесс принятия себя после таких серьезных изменений в жизни был долгим и сложным. «Только через пять лет и благодаря профессиональной помощи психолога я смогла полностью принять свое новое тело и обрести уверенность в себе».  Венера, победившая рак груди, настоятельно советует женщинам старше 30 лет регулярно проходить медицинские обследования. Она подчеркивает, что ранняя диагностика рака груди является ключевым фактором успешного лечения и может спасти множество жизней. Регулярные проверки и внимание к изменениям в организме позволяют выявить заболевание на ранней стадии. «Я узнала о раке груди случайно, и это неправильно. Я рекомендую всем женщинам после 30 раз в год сдавать кровь, посещать маммолога и делать УЗИ молочных желез. Только так можно обнаружить рак на начальных стадиях и вылечиться».  Ранее URA.RU писало, что онколог Рама Вьяс из Джайпура обозначил симптомы, которые могут указывать на рак груди, включая боль, отек и изменения во внешнем виде молочных желез. Кроме того, врач отмечает, что к дополнительным признакам заболевания относятся беспричинная потеря веса, слабость и увеличение лимфатических узлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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