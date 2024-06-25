Миасский суд объяснил, почему лишил мандата лишь одного депутата горсобрания

В мае Миасский городской суд (Челябинская область) досрочно прекратил полномочия депутата горсобрания Анастасии Захаровой, жены депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Однако прокурор требовал лишить мандата еще двух депутатов — Ивана Шматкова и Юрия Ефименко, но не преуспел. В суде 25 июня объяснили, почему полномочий лишили только одного депутата.
«Факт наличия близких отношений между депутатом Захаровой и одним из кандидатов на звание „Почетный гражданин города Миасса“ нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела и не оспаривался Захаровой. При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии конфликта интересов и принял решение о прекращении ее полномочий как депутата», — сообщили в пресс-службе суда.
В то же время наличие конфликта интересов у депутатов Ефименко и Шматкова в ходе рассмотрения дела доказано не было. Само по себе наличие трудовых отношений между депутатом Ефименко и автозаводом «Урал», а также между депутатом Шматковым и спортшколой олимпийского резерва № 2 не свидетельствует о наличии у Ефименко и Шматкова личной заинтересованности при присвоении званий «Почетный гражданин города Миасса». Таким образом, суд решил в требовании о прекращении досрочно полномочий депутатов Ефименко и Шматкова отказать.
Прокуратура усмотрела конфликт интересов у депутатов горсобрания при присвоении званий «Почетный гражданин Миасса». В списке обладателей почетного звания был свекор Захаровой. Ефименко и Шматков трудились вместе с еще двумя лауреатами почетного звания. Однако суд удовлетворил требования прокурора лишь частично, сохранив мандаты Шматкову и Ефименко.
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