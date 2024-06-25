25 июня 2024

Стало известно, когда в Пермь вернется лето

Доцент ПГНИУ Шихов: 1 июля в Перми потеплеет до +25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Загорать можно будет с 1 июля
Загорать можно будет с 1 июля Фото:

В Перми с 1 июля ожидается потеплении. Температура воздуха может прогреться до +25 градусов. Об этом URA.RU рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова.

«В начале следующей недели температура воздуха может подняться до +25 градусов. Одновременно ожидается вынос тропического воздуха на Европейскую часть России, который к середине недели может добраться и до Пермского края, так что не исключено дальнейшее потепление уже до +30 градусов», — рассказал Андрей Шихов корреспонденту агентства.

Он добавил, что вторник, 25 июня, и среда, 26 июня, стали самыми холодными днями, когда столбик термометра опустился ниже +15 градусов. С четверга, 27 июня, синоптик прогнозирует постепенное потепление. С четверга до субботы в дневное время температура воздуха поднимется от +16 до +20 градусов. При этом в субботу, 29 июня, будет малооблачно. В воскресенье, 30 июня, в Перми прогнозируют солнечную погоду и температуру до +22 градусов.

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В Перми с 1 июля ожидается потеплении. Температура воздуха может прогреться до +25 градусов. Об этом URA.RU рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова. «В начале следующей недели температура воздуха может подняться до +25 градусов. Одновременно ожидается вынос тропического воздуха на Европейскую часть России, который к середине недели может добраться и до Пермского края, так что не исключено дальнейшее потепление уже до +30 градусов», — рассказал Андрей Шихов корреспонденту агентства. Он добавил, что вторник, 25 июня, и среда, 26 июня, стали самыми холодными днями, когда столбик термометра опустился ниже +15 градусов. С четверга, 27 июня, синоптик прогнозирует постепенное потепление. С четверга до субботы в дневное время температура воздуха поднимется от +16 до +20 градусов. При этом в субботу, 29 июня, будет малооблачно. В воскресенье, 30 июня, в Перми прогнозируют солнечную погоду и температуру до +22 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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