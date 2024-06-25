Стало известно, когда в Пермь вернется лето

В Перми с 1 июля ожидается потеплении. Температура воздуха может прогреться до +25 градусов. Об этом URA.RU рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова.
«В начале следующей недели температура воздуха может подняться до +25 градусов. Одновременно ожидается вынос тропического воздуха на Европейскую часть России, который к середине недели может добраться и до Пермского края, так что не исключено дальнейшее потепление уже до +30 градусов», — рассказал Андрей Шихов корреспонденту агентства.
Он добавил, что вторник, 25 июня, и среда, 26 июня, стали самыми холодными днями, когда столбик термометра опустился ниже +15 градусов. С четверга, 27 июня, синоптик прогнозирует постепенное потепление. С четверга до субботы в дневное время температура воздуха поднимется от +16 до +20 градусов. При этом в субботу, 29 июня, будет малооблачно. В воскресенье, 30 июня, в Перми прогнозируют солнечную погоду и температуру до +22 градусов.
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