В Екатеринбурге днем 26 июня на пешеходном переходе напротив дома 89 по улице Трубачева водитель Lexus LX470 наехал на десятилетнего мальчика. В результате ДТП ребенка госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель Lexus LX470, двигаясь по улице Чистая со стороны улицы Сибирского тракта в сторону Кольцовского тракта, при пересечении на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода… В результате ДТП девятилетний мальчик с различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства.
По результатам проведенного освидетельствования водитель был трезв. К административной ответственности привлекался один раз.
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