В Екатеринбурге водитель сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее водитель привлекался к административной ответственности один раз
Ранее водитель привлекался к административной ответственности один раз Фото:

В Екатеринбурге днем 26 июня на пешеходном переходе напротив дома 89 по улице Трубачева водитель Lexus LX470 наехал на десятилетнего мальчика. В результате ДТП ребенка госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Водитель Lexus LX470, двигаясь по улице Чистая со стороны улицы Сибирского тракта в сторону Кольцовского тракта, при пересечении на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода… В результате ДТП девятилетний мальчик с различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства.

По результатам проведенного освидетельствования водитель был трезв. К административной ответственности привлекался один раз.

Водитель имеет стаж вождения — 13 лет
Водитель имеет стаж вождения — 13 лет
Фото:

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В Екатеринбурге днем 26 июня на пешеходном переходе напротив дома 89 по улице Трубачева водитель Lexus LX470 наехал на десятилетнего мальчика. В результате ДТП ребенка госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель Lexus LX470, двигаясь по улице Чистая со стороны улицы Сибирского тракта в сторону Кольцовского тракта, при пересечении на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода… В результате ДТП девятилетний мальчик с различными травмами доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства. По результатам проведенного освидетельствования водитель был трезв. К административной ответственности привлекался один раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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