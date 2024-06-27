В Челябинске произошло массовое ДТП с участием пожарной машины

В Челябинске на улице Машиностроителей 27 июня произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых — пожарный «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска, в результате аварии один из автомобилей выбросило на тротуар, где он наехал на пешехода.
«Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris и водитель „Урала“ совершили между собой столкновение. После чело Hyundai Solaris совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, с последующим наездом на пешехода, женщину 1991 года рождения», — сообщили URA.RU в прес-службе ГАИ города.
Там отметили, что женщина получила травмы. На месте ей была оказана необходимая медпомощь.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону по факту случившегося сообщили, что пожарный автомобиль ехал по служебным делам. Без проблесковых маячков и звуковых сигналов.
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