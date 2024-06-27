В Челябинске произошло массовое ДТП с участием пожарной машины

27 июня 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

В аварии с тремя автомобилями пострадал пешеход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице Машиностроителей 27 июня произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых — пожарный «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска, в результате аварии один из автомобилей выбросило на тротуар, где он наехал на пешехода. «Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris и водитель „Урала“ совершили между собой столкновение. После чело Hyundai Solaris совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, с последующим наездом на пешехода, женщину 1991 года рождения», — сообщили URA.RU в прес-службе ГАИ города. Там отметили, что женщина получила травмы. На месте ей была оказана необходимая медпомощь. В пресс-службе ГУ МЧС по региону по факту случившегося сообщили, что пожарный автомобиль ехал по служебным делам. Без проблесковых маячков и звуковых сигналов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Машиностроителей 27 июня произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых — пожарный «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска, в результате аварии один из автомобилей выбросило на тротуар, где он наехал на пешехода. «Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris и водитель „Урала“ совершили между собой столкновение. После чело Hyundai Solaris совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, с последующим наездом на пешехода, женщину 1991 года рождения», — сообщили URA.RU в прес-службе ГАИ города. Там отметили, что женщина получила травмы. На месте ей была оказана необходимая медпомощь. В пресс-службе ГУ МЧС по региону по факту случившегося сообщили, что пожарный автомобиль ехал по служебным делам. Без проблесковых маячков и звуковых сигналов.