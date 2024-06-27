Компания Яны Рудковской задолжала налоговой крупную сумму

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Медиа-компания Рудковской задолжала ФНС 116 тысяч рублей
Медиа-компания Рудковской задолжала ФНС 116 тысяч рублей Фото:

У медиа-компании продюсера и телеведущей Яны Рудковской обнаружилась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным telegram-канала «Звездач», сумма составляет 116 тысяч рублей.

«Медиа Яны Рудковской задолжало налоговой 116 тысяч рублей. Больше 10 лет продюсер владеет модным сайтом», — написано в сообщении.

За прошлый год выручка компании, которой владеет Рудковская, составила 16 миллионов рублей. Прибыль же, указанная в финансовой отчетности, равняется 134 тысячам.

Недавно Рудковская сделала комплекс пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Среди них уменьшение груди и увеличение ягодиц. Ее навещал певец Филипп Киркоров.

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У медиа-компании продюсера и телеведущей Яны Рудковской обнаружилась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным telegram-канала «Звездач», сумма составляет 116 тысяч рублей. «Медиа Яны Рудковской задолжало налоговой 116 тысяч рублей. Больше 10 лет продюсер владеет модным сайтом», — написано в сообщении. За прошлый год выручка компании, которой владеет Рудковская, составила 16 миллионов рублей. Прибыль же, указанная в финансовой отчетности, равняется 134 тысячам. Недавно Рудковская сделала комплекс пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Среди них уменьшение груди и увеличение ягодиц. Ее навещал певец Филипп Киркоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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