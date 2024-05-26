«Грудь уменьшили, а жир вкачали в ягодицы»: Рудковская показала фото после тотальной пластики

Яна Рудковская сделала серию пластических операций в клинике Тимура Хайдарова
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Клипарт. Страница Яны Рудковской в Instagram. Екатеринбург, рудковская яна
Яна Рудковская решилась на серию пластических операций (архивное фото) Фото:

Музыкальный продюсер, предприниматель и телеведущая Яна Рудковская сделала комплекс пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Среди них уменьшение груди и увеличение ягодиц. Ее навещал певец Филипп Киркоров, рассказала сама Рудковская.

«16 февраля 2024 года я решилась на комплекс пластических операций… Так как у меня есть генетическая предрасположенность к разрастанию тканей молочной железы, мне выполнили уменьшение груди, сделали аккуратненькую грудь с четвертого на второй размер», — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале.

Она также отметила, что сделала липосакцию подбородка. Еще ей проработали лазером кожу, чтобы сократить подтяжки. Помимо этого прошла операция на живот и внутреннюю поверхность бедер. По словам Рудковской, жира было очень мало, однако его хватило, чтобы вкачать в ягодицы.

Весь комплекс занял пять часов, в клинике Рудковская лежала четыре дня. К ней приходил Киркоров, а мужу она запретила ее навещать. После этого она прошла восстановительные процедуры — больше месяца. «Больно ли мне было? Ну нет, конечно, но некомфортно, тянуло все, спала только на спине, но красота — она же требует жертв!» — отметила Рудковская.

Операцию Рудковская сделала в клинике Хайдарова — IQ Plastique. Здесь недавно прошли обыски из-за гибели пациента. Допрошен был и сам Хайдаров.

Фото Рудковской после операции
Фото:
Фото Рудковской после операции: 26 мая
Фото:

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Музыкальный продюсер, предприниматель и телеведущая Яна Рудковская сделала комплекс пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Среди них уменьшение груди и увеличение ягодиц. Ее навещал певец Филипп Киркоров, рассказала сама Рудковская. «16 февраля 2024 года я решилась на комплекс пластических операций… Так как у меня есть генетическая предрасположенность к разрастанию тканей молочной железы, мне выполнили уменьшение груди, сделали аккуратненькую грудь с четвертого на второй размер», — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале. Она также отметила, что сделала липосакцию подбородка. Еще ей проработали лазером кожу, чтобы сократить подтяжки. Помимо этого прошла операция на живот и внутреннюю поверхность бедер. По словам Рудковской, жира было очень мало, однако его хватило, чтобы вкачать в ягодицы. Весь комплекс занял пять часов, в клинике Рудковская лежала четыре дня. К ней приходил Киркоров, а мужу она запретила ее навещать. После этого она прошла восстановительные процедуры — больше месяца. «Больно ли мне было? Ну нет, конечно, но некомфортно, тянуло все, спала только на спине, но красота — она же требует жертв!» — отметила Рудковская. Операцию Рудковская сделала в клинике Хайдарова — IQ Plastique. Здесь недавно прошли обыски из-за гибели пациента. Допрошен был и сам Хайдаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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