30 июня 2024
29 июня 2024

В центре Перми продают популярное кафе с шаурмой за 2,6 млн рублей

Пермячка продает кафе «Та самая шаурма» в центре города за 2,6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе открылось два года назад
Кафе открылось два года назад Фото:

Владелица выставила на продажу кафе «Та самая шаурма», которое расположено на одной из центральных улиц города. Бизнес оценивают в 2,6 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.

«Продам действующий бизнес — кафе „Та самая шаурма“. Pacпoложeнo в caмoм цeнтре горoдa. Кафе работает два года», — пишет продавец.

Уточняется, что продается только бизнес. Само помещение находится в долгосрочной аренде.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми Роспотребнадзор закрыл одно кафе сети «Шаурма №1». Причиной стало заражение посетителя сальмонеллезом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелица выставила на продажу кафе «Та самая шаурма», которое расположено на одной из центральных улиц города. Бизнес оценивают в 2,6 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений. «Продам действующий бизнес — кафе „Та самая шаурма“. Pacпoложeнo в caмoм цeнтре горoдa. Кафе работает два года», — пишет продавец. Уточняется, что продается только бизнес. Само помещение находится в долгосрочной аренде. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми Роспотребнадзор закрыл одно кафе сети «Шаурма №1». Причиной стало заражение посетителя сальмонеллезом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...