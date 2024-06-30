В центре Перми продают популярное кафе с шаурмой за 2,6 млн рублей

Кафе открылось два года назад
Владелица выставила на продажу кафе «Та самая шаурма», которое расположено на одной из центральных улиц города. Бизнес оценивают в 2,6 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.
«Продам действующий бизнес — кафе „Та самая шаурма“. Pacпoложeнo в caмoм цeнтре горoдa. Кафе работает два года», — пишет продавец.
Уточняется, что продается только бизнес. Само помещение находится в долгосрочной аренде.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми Роспотребнадзор закрыл одно кафе сети «Шаурма №1». Причиной стало заражение посетителя сальмонеллезом.
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