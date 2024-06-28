Суд оставил на свободе главного свердловского десантника после жалобы прокуроров

Прокуроры не смогли обжаловать приговор свердловскому десантнику Тетерину
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Оглашение приговора Евгению Тетерину. Екатеринбург , тетерин евгений
Прокурор требовал арестовать Тетерина в зале суда Фото:
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Арестован главный свердловский десантник Тетерин

Свердловский облсуд 28 июня отказал прокуратуре в оспаривании приговора председателю свердловского отделения Союза десантников РФ Евгению Тетерину, которого осудили на девять лет колонии и крупный штраф, но сразу же освободили от наказания из-за участия в СВО, передает корреспондент URA.RU.

В апелляционной жалобе прокурор требовал отправить Тетерина в колонию строгого режима и арестовать в зале суда, так как он в настоящее время не находится на спецоперации. Суд отказал прокуратуре в ходатайстве, решение инстанции осталось без изменений.

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Верх-Исетский райсуд 16 апреля признал Тетерина виновным по делу о взятке, назначив ему девять лет колонии и штраф 25 млн рублей. Его тут же освободили от наказания — из-за участия в спецоперации РФ на Украине. По словам адвоката Дмитрия Бушухина, Тетерину присвоили звание лейтенанта и отметили государственной наградой.

Уголовное дело на десантника завели в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн из-за нарушения в работе объекта. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.

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Свердловский облсуд 28 июня отказал прокуратуре в оспаривании приговора председателю свердловского отделения Союза десантников РФ Евгению Тетерину, которого осудили на девять лет колонии и крупный штраф, но сразу же освободили от наказания из-за участия в СВО, передает корреспондент URA.RU. В апелляционной жалобе прокурор требовал отправить Тетерина в колонию строгого режима и арестовать в зале суда, так как он в настоящее время не находится на спецоперации. Суд отказал прокуратуре в ходатайстве, решение инстанции осталось без изменений. Верх-Исетский райсуд 16 апреля признал Тетерина виновным по делу о взятке, назначив ему девять лет колонии и штраф 25 млн рублей. Его тут же освободили от наказания — из-за участия в спецоперации РФ на Украине. По словам адвоката Дмитрия Бушухина, Тетерину присвоили звание лейтенанта и отметили государственной наградой. Уголовное дело на десантника завели в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн из-за нарушения в работе объекта. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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