Суд оставил на свободе главного свердловского десантника после жалобы прокуроров

Прокуроры не смогли обжаловать приговор свердловскому десантнику Тетерину

28 июня 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Прокурор требовал арестовать Тетерина в зале суда Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин Свердловский облсуд 28 июня отказал прокуратуре в оспаривании приговора председателю свердловского отделения Союза десантников РФ Евгению Тетерину, которого осудили на девять лет колонии и крупный штраф, но сразу же освободили от наказания из-за участия в СВО, передает корреспондент URA.RU. В апелляционной жалобе прокурор требовал отправить Тетерина в колонию строгого режима и арестовать в зале суда, так как он в настоящее время не находится на спецоперации. Суд отказал прокуратуре в ходатайстве, решение инстанции осталось без изменений. Новость по теме Главный свердловский десантник первым попал под «путинскую амнистию». Видео Верх-Исетский райсуд 16 апреля признал Тетерина виновным по делу о взятке, назначив ему девять лет колонии и штраф 25 млн рублей. Его тут же освободили от наказания — из-за участия в спецоперации РФ на Украине. По словам адвоката Дмитрия Бушухина, Тетерину присвоили звание лейтенанта и отметили государственной наградой. Уголовное дело на десантника завели в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн из-за нарушения в работе объекта. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд 28 июня отказал прокуратуре в оспаривании приговора председателю свердловского отделения Союза десантников РФ Евгению Тетерину, которого осудили на девять лет колонии и крупный штраф, но сразу же освободили от наказания из-за участия в СВО, передает корреспондент URA.RU. В апелляционной жалобе прокурор требовал отправить Тетерина в колонию строгого режима и арестовать в зале суда, так как он в настоящее время не находится на спецоперации. Суд отказал прокуратуре в ходатайстве, решение инстанции осталось без изменений. Верх-Исетский райсуд 16 апреля признал Тетерина виновным по делу о взятке, назначив ему девять лет колонии и штраф 25 млн рублей. Его тут же освободили от наказания — из-за участия в спецоперации РФ на Украине. По словам адвоката Дмитрия Бушухина, Тетерину присвоили звание лейтенанта и отметили государственной наградой. Уголовное дело на десантника завели в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн из-за нарушения в работе объекта. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.