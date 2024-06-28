Бастрыкин поручил разобраться в смерти челябинца, случившейся в больнице Троицка

28 июня 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти пациента в больнице Троицка Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В апреле 2024 года в больнице Троицка скончался молодой человек. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по области Константину Правосудову доложить о расследовании уголовного дела», — сообщили в СКР. Мать юноши считает, что в его смерти виноваты сотрудники больницы. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В соцсетях сообщалось, что молодой человек попал в больницу с жалобами на головные боли и плохое самочувствие. Спустя время челябинца ввели в кому. По данным источника URA.RU, изначально мать молодого человека отказалась от вскрытия, а после похорон затребовала эксгумации тела. Как URA.RU сообщили в больнице, информация, изложенная женщиной, не в полной мере соответствует действительности и дискредитирует сотрудников медучреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти пациента в больнице Троицка Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В апреле 2024 года в больнице Троицка скончался молодой человек. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по области Константину Правосудову доложить о расследовании уголовного дела», — сообщили в СКР. Мать юноши считает, что в его смерти виноваты сотрудники больницы. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В соцсетях сообщалось, что молодой человек попал в больницу с жалобами на головные боли и плохое самочувствие. Спустя время челябинца ввели в кому. По данным источника URA.RU, изначально мать молодого человека отказалась от вскрытия, а после похорон затребовала эксгумации тела. Как URA.RU сообщили в больнице, информация, изложенная женщиной, не в полной мере соответствует действительности и дискредитирует сотрудников медучреждения.