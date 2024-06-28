Из-за обстрела ВСУ Донецка ранен ребенок

28 июня 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Пострадавшие из-за обстрелов ВСУ получили медпомощь (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU Из-за атаки Киевом Макеевки в ДНР пострадали четыре человека, среди которых — ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин. «В Петровском районе Донецка при обстреле из ствольной артиллерии ранены ребенок (мальчик 2013 года рождения), женщина 1980 года рождения, мужчина 1952 года рождения», — написал Денис Пушилин у себя в telegram-канале. Также он уточнил, что при атаке ВСУ Макеевки погиб мужчина и ранена женщина. По словам, губернатора, состояние пострадавших оценивается как «средней тяжести». Им оказали необходимую медицинскую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за атаки Киевом Макеевки в ДНР пострадали четыре человека, среди которых — ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин. «В Петровском районе Донецка при обстреле из ствольной артиллерии ранены ребенок (мальчик 2013 года рождения), женщина 1980 года рождения, мужчина 1952 года рождения», — написал Денис Пушилин у себя в telegram-канале. Также он уточнил, что при атаке ВСУ Макеевки погиб мужчина и ранена женщина. По словам, губернатора, состояние пострадавших оценивается как «средней тяжести». Им оказали необходимую медицинскую помощь.