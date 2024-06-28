Челябинским ученым удалось воссоздать документы, уничтоженные солдатами Наполеона

Историки Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскрыли новые аспекты петровской эпохи, воссоздав тексты книг, уничтоженных наполеоновскими солдатами в 1812 году. Сотрудники образовательного учреждения совместно с Российской академией наук представили результаты четырехлетнего исследования, которые теперь доступны в трех информационных системах в онлайн-формате.
«Научная проблема проекта заключалась в том, что все разрядные записные книги начала XVIII века были уничтожены наполеоновскими солдатами в 1812 году. Тем не менее утраченные тексты возможно частично воссоздать по сотням цитирований в синхронных документах или по ранним копиям. Так, одна из баз данных создана для поиска сведений о биографиях четырех тысяч царедворцев Петра Первого», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории ЧелГУ Андрей Захаров.
В ходе текстологического анализа удалось реконструировать тексты росписи городовых воевод 1706 года и частично семь утраченных рукописей. Во время исследования обнаружены и редчайшие подлинные фрагменты ценных книг, которые заменяли официальное летописание при царском дворе до 1711 года.
Ранее ученые ЧелГУ представили исследования, которые позволяют ответить на вопрос, как образуются звезды и планеты. Исследовательский проект, получивший поддержку Российского научного фонда, направлен на изучение структуры межзвездных молекулярных облаков и спектра масс молодых звезд.
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