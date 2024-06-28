Челябинским ученым удалось воссоздать документы, уничтоженные солдатами Наполеона

Историки ЧелГУ воссоздали тексты книг, уничтоженных войсками Наполеона

28 июня 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

В ЧелГУ воссоздали утраченные сведения эпохи Петра Первого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Историки Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскрыли новые аспекты петровской эпохи, воссоздав тексты книг, уничтоженных наполеоновскими солдатами в 1812 году. Сотрудники образовательного учреждения совместно с Российской академией наук представили результаты четырехлетнего исследования, которые теперь доступны в трех информационных системах в онлайн-формате. «Научная проблема проекта заключалась в том, что все разрядные записные книги начала XVIII века были уничтожены наполеоновскими солдатами в 1812 году. Тем не менее утраченные тексты возможно частично воссоздать по сотням цитирований в синхронных документах или по ранним копиям. Так, одна из баз данных создана для поиска сведений о биографиях четырех тысяч царедворцев Петра Первого», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории ЧелГУ Андрей Захаров. В ходе текстологического анализа удалось реконструировать тексты росписи городовых воевод 1706 года и частично семь утраченных рукописей. Во время исследования обнаружены и редчайшие подлинные фрагменты ценных книг, которые заменяли официальное летописание при царском дворе до 1711 года. Ранее ученые ЧелГУ представили исследования, которые позволяют ответить на вопрос, как образуются звезды и планеты. Исследовательский проект, получивший поддержку Российского научного фонда, направлен на изучение структуры межзвездных молекулярных облаков и спектра масс молодых звезд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Историки Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскрыли новые аспекты петровской эпохи, воссоздав тексты книг, уничтоженных наполеоновскими солдатами в 1812 году. Сотрудники образовательного учреждения совместно с Российской академией наук представили результаты четырехлетнего исследования, которые теперь доступны в трех информационных системах в онлайн-формате. «Научная проблема проекта заключалась в том, что все разрядные записные книги начала XVIII века были уничтожены наполеоновскими солдатами в 1812 году. Тем не менее утраченные тексты возможно частично воссоздать по сотням цитирований в синхронных документах или по ранним копиям. Так, одна из баз данных создана для поиска сведений о биографиях четырех тысяч царедворцев Петра Первого», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории ЧелГУ Андрей Захаров. В ходе текстологического анализа удалось реконструировать тексты росписи городовых воевод 1706 года и частично семь утраченных рукописей. Во время исследования обнаружены и редчайшие подлинные фрагменты ценных книг, которые заменяли официальное летописание при царском дворе до 1711 года. Ранее ученые ЧелГУ представили исследования, которые позволяют ответить на вопрос, как образуются звезды и планеты. Исследовательский проект, получивший поддержку Российского научного фонда, направлен на изучение структуры межзвездных молекулярных облаков и спектра масс молодых звезд.