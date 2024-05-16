Челябинские ученые приблизят разгадку появления жизни на Земле

В Челябинске проанализируют данные снимков со звездообразованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученый Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Хайбрахманов своими исследованиями приблизит разгадку зарождения жизни на Земле. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, доцент кафедры общей и теоретической физики работает над построением теории образования звезд и планет в галактике.

«Изучение областей звездообразования имеет фундаментальное значение с точки зрения построения теории образования звезд и плане. Эти исследования позволяют ответить на вопрос, как образуются звезды и планеты — и, в конечном счете, выяснить, как в космосе появилась жизнь», — привели в пресс-службе ЧелГУ слова Хайбрахманова.

Исследованию поможет то, что астрономы накопили большой материал об областях образования звезд. Это стало возможным с повышением точности наземных и космических обсерваторий. Чтобы интерпретировать полученные данные, требуется построить комплексные модели эволюции межзвездных облаков с магнитным полем.

Исследовательский проект Хайбрахманова, получивший поддержку Российского научного фонда, направлен на изучение структуры межзвездных молекулярных облаков и спектра масс молодых звезд. Это позволит ученым сравнивать предсказания моделей с наблюдательными данными и углубить понимание процессов звездообразования.

Челябинские ученые проведут численное моделирование, чтобы выяснить, как молекулярные волокна с магнитным полем фрагментируются в протозвездные ядра. Затем изучат изменение при гравитационном сжатии характеристик поля у ядер, выяснят, как это влияет на свойства протозвезд.

Ученые убеждены, что полученные ими данные отразятся на содержании курса астрономии в школах. В программе должен появиться раздел с современными представлениями об образовании звезд и планет.

Над проектом работает несколько сотрудников. Среди них доцент Ольга Еретнова, преподаватель Наталья Каргальцева, аспирант физического факультета Ильяс Султанов.