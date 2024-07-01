В Челябинске на состязаниях по воднолыжному спорту устроят бесплатную вечеринку. Афиша

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Соревнования по воднолыжному спорту пройдут в акватории Шершневского водохранилища
Соревнования по воднолыжному спорту пройдут в акватории Шершневского водохранилища Фото:

В Челябинске в вейк-парке «ДАМБА» с 5 по 7 июля состоятся Международные соревнования по воднолыжному спорту «Кубок Содружества 2024». В акватории Шершневского водохранилища пройдут спортивные заезды с трюками, а также праздничная программа в виде вечеринки, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе вейк-парка.

«Международные соревнования по воднолыжному спорту „Кубок Содружества 2024“ пройдут с 5 по 7 июля в вейк-парке „ДАМБА“! Призовой фонд составляет 400 000 рублей», — сообщили в официальной группе «ВКонтакте» вейк-парка «ДАМБА».

В течении трех дней буду проходить водные заезды, где участники продемонстрируют умения и трюки в восьми категориях. В завершении спортивного мероприятия состоится торжественное закрытие и вечеринка для участников и гостей «Кубка Содружеств 2024». Вход для зрителей бесплатный.

Призовой фонд для участников соревнований составляет 400 тысяч рублей
Призовой фонд для участников соревнований составляет 400 тысяч рублей
Фото:

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В Челябинске в вейк-парке «ДАМБА» с 5 по 7 июля состоятся Международные соревнования по воднолыжному спорту «Кубок Содружества 2024». В акватории Шершневского водохранилища пройдут спортивные заезды с трюками, а также праздничная программа в виде вечеринки, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе вейк-парка. «Международные соревнования по воднолыжному спорту „Кубок Содружества 2024“ пройдут с 5 по 7 июля в вейк-парке „ДАМБА“! Призовой фонд составляет 400 000 рублей», — сообщили в официальной группе «ВКонтакте» вейк-парка «ДАМБА». В течении трех дней буду проходить водные заезды, где участники продемонстрируют умения и трюки в восьми категориях. В завершении спортивного мероприятия состоится торжественное закрытие и вечеринка для участников и гостей «Кубка Содружеств 2024». Вход для зрителей бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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