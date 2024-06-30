В ХМАО ученые участвуют в разработке лекарства от рака

Медики-исследователи из Ханты-Мансийска проводят эксперимент, который поможет в разработке противоопухолевого препарата, способного остановить деление раковых клеток. Об этом сообщили в публикации telegram-канала правительства округа «Югра Официально».
«Медики выращивают опухоль, образец которой берут у реальных пациентов, внутри специально выведенных мышей. А затем извлекают ее из подопечных, чтобы изучить реакцию злокачественных клеток на вводимые препараты. Для этих целей в окружную столицу привезли 29 искусственно выведенных грызунов», — пояснили в публикации.
Таким образом, ученые хотят понять, какой из препаратов способен остановить деление раковых клеток. Успешный результат эксперимента поможет создать новое лекарство от онкологии, которое, возможно, сможет повлиять на рак на более поздних стадиях.
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