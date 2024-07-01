Пострадавшие от наводнения жители Усть-Катава получат компенсацию

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Поездка Алексея Текслера в Усть-Катав. Челябинская область, деревня, улица, село, усть-катав
Город Усть-Катав пострадал от наводнения 29—30 июня (архивное фото) Фото:

В Челябинской области жители Усть-Катавского городского округа, пострадавшие от наводнения 29—30 июня, получат компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В администрации Усть-Катавского городского округа создана комиссия по определению ущерба, нанесенного в результате паводка 29—30 июня», — сообщается на официальном сайте муниципалитета. Заявления от жителей будут приниматься 3 июля. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на пострадавшее имущество.

На Челябинскую область 29—30 июня обрушился шторм, сопровождавшийся сильными ливнями. В Катав-Ивановском районе в ночь на 29 июня выпала почти месячная норма осадков, сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра. Из берегов вышли реки Юрюзань и Катав. В Усть-Катаве оказались подтопленными несколько садовых участков по улице Станционной. Прокуратура 1 июля проверила надежность плотины в Усть-Катаве после обильных дождей.

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В Челябинской области жители Усть-Катавского городского округа, пострадавшие от наводнения 29—30 июня, получат компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. «В администрации Усть-Катавского городского округа создана комиссия по определению ущерба, нанесенного в результате паводка 29—30 июня», — сообщается на официальном сайте муниципалитета. Заявления от жителей будут приниматься 3 июля. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на пострадавшее имущество. На Челябинскую область 29—30 июня обрушился шторм, сопровождавшийся сильными ливнями. В Катав-Ивановском районе в ночь на 29 июня выпала почти месячная норма осадков, сообщили синоптики Челябинского гидрометцентра. Из берегов вышли реки Юрюзань и Катав. В Усть-Катаве оказались подтопленными несколько садовых участков по улице Станционной. Прокуратура 1 июля проверила надежность плотины в Усть-Катаве после обильных дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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