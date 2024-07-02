Мэрия Челябинска утвердила проект планировки нового жилого комплекса с детским садом на 120 мест в Центральном районе у набережной реки Миасс. Общая площадь застройки составит 43 тысячи квадратных метров. Инициатором проекта выступает компания ООО СЗ «Новые горизонты», сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Труда, Северо-Крымской, береговой линии реки Миасс, улицы Косарева в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
Согласно документации, всего застройщиком планируется построить шесть многоквартирных жилых домов разной этажности — от 16 до 33 этажей. Одну высотку планируется возвести со встроенным детским садом на 120 мест. Также в части высотных многоэтажных зданий планируется сделать подземный паркинг.
Первая очередь строительства предполагает возведение высотного многоквартирного дома со встроенным детским садом на 120 мест и еще двух высотных жилых зданий. Во вторую очередь будут построены еще два многоквартирных жилых дома с автостоянками и один жилой дом также с паркингом.
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