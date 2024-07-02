В Челябинске возле набережной реки Миасс построят новый ЖК с детским садом. Скрин

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У реки Миасс построят новый ЖК, включающий шесть домов разной этажности
У реки Миасс построят новый ЖК, включающий шесть домов разной этажности Фото:

Мэрия Челябинска утвердила проект планировки нового жилого комплекса с детским садом на 120 мест в Центральном районе у набережной реки Миасс. Общая площадь застройки составит 43 тысячи квадратных метров. Инициатором проекта выступает компания ООО СЗ «Новые горизонты», сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Труда, Северо-Крымской, береговой линии реки Миасс, улицы Косарева в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Согласно документации, всего застройщиком планируется построить шесть многоквартирных жилых домов разной этажности — от 16 до 33 этажей. Одну высотку планируется возвести со встроенным детским садом на 120 мест. Также в части высотных многоэтажных зданий планируется сделать подземный паркинг.

Первая очередь строительства предполагает возведение высотного многоквартирного дома со встроенным детским садом на 120 мест и еще двух высотных жилых зданий. Во вторую очередь будут построены еще два многоквартирных жилых дома с автостоянками и один жилой дом также с паркингом.

Общая площадь планировки территории составляет 43 тысячи квадратных метров
Общая площадь планировки территории составляет 43 тысячи квадратных метров
Фото:

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Мэрия Челябинска утвердила проект планировки нового жилого комплекса с детским садом на 120 мест в Центральном районе у набережной реки Миасс. Общая площадь застройки составит 43 тысячи квадратных метров. Инициатором проекта выступает компания ООО СЗ «Новые горизонты», сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Труда, Северо-Крымской, береговой линии реки Миасс, улицы Косарева в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Согласно документации, всего застройщиком планируется построить шесть многоквартирных жилых домов разной этажности — от 16 до 33 этажей. Одну высотку планируется возвести со встроенным детским садом на 120 мест. Также в части высотных многоэтажных зданий планируется сделать подземный паркинг. Первая очередь строительства предполагает возведение высотного многоквартирного дома со встроенным детским садом на 120 мест и еще двух высотных жилых зданий. Во вторую очередь будут построены еще два многоквартирных жилых дома с автостоянками и один жилой дом также с паркингом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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