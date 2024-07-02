Челябинские выпускники прошлых лет сдали ЕГЭ на 100 и 200 баллов

02 июля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Выпускники, окончившие школу год и более назад, сдают ЕГЭ на сотни баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области выпускники, окончившие школы год и более назад, в 2024 году сдали ЕГЭ на 100 и даже 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Максимальное количество баллов на экзамене по русскому языку от 17 июня получили три участника — выпускники прошлых лет. Кроме того, после утвержденных результатов в регионе на одного участника экзаменов с результатом 200 баллов стало больше», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что на 200 баллов сдал два ЕГЭ выпускник из Озерска. Ранее стало известно, что выпускница физико-математического лицея №31 из Челябинска сдала три ЕГЭ на 300 баллов. Она намерена поступать на бюджетное отделение в один из вузов Москвы или санкт-Петербурга.

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В Челябинской области выпускники, окончившие школы год и более назад, в 2024 году сдали ЕГЭ на 100 и даже 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Максимальное количество баллов на экзамене по русскому языку от 17 июня получили три участника — выпускники прошлых лет. Кроме того, после утвержденных результатов в регионе на одного участника экзаменов с результатом 200 баллов стало больше», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что на 200 баллов сдал два ЕГЭ выпускник из Озерска. Ранее стало известно, что выпускница физико-математического лицея №31 из Челябинска сдала три ЕГЭ на 300 баллов. Она намерена поступать на бюджетное отделение в один из вузов Москвы или санкт-Петербурга.