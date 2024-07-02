Челябинские выпускники прошлых лет сдали ЕГЭ на 100 и 200 баллов

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, выпускники , информатика, школа45, списки
Выпускники, окончившие школу год и более назад, сдают ЕГЭ на сотни баллов Фото:

В Челябинской области выпускники, окончившие школы год и более назад, в 2024 году сдали ЕГЭ на 100 и даже 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

«Максимальное количество баллов на экзамене по русскому языку от 17 июня получили три участника — выпускники прошлых лет. Кроме того, после утвержденных результатов в регионе на одного участника экзаменов с результатом 200 баллов стало больше», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что на 200 баллов сдал два ЕГЭ выпускник из Озерска.

Ранее стало известно, что выпускница физико-математического лицея №31 из Челябинска сдала три ЕГЭ на 300 баллов. Она намерена поступать на бюджетное отделение в один из вузов Москвы или санкт-Петербурга.

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В Челябинской области выпускники, окончившие школы год и более назад, в 2024 году сдали ЕГЭ на 100 и даже 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Максимальное количество баллов на экзамене по русскому языку от 17 июня получили три участника — выпускники прошлых лет. Кроме того, после утвержденных результатов в регионе на одного участника экзаменов с результатом 200 баллов стало больше», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что на 200 баллов сдал два ЕГЭ выпускник из Озерска. Ранее стало известно, что выпускница физико-математического лицея №31 из Челябинска сдала три ЕГЭ на 300 баллов. Она намерена поступать на бюджетное отделение в один из вузов Москвы или санкт-Петербурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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