Билан похвастался фото с рэпером Канье Уэстом. Скрин

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Клипарт. Википедия. Екатеринбург, билан дмитрий
Дима Билан (на фото) показал архивный снимок с американским рэпером Фото:

Певец Дима Билан выложил фото с американским рэпером Канье Уэстом у себя в социальных сетях. Архивным снимком артист поделился на фоне громких новостей о прибытии звезды из США в Москву.

«Да, было дело! WMA, Берлин, рядом сидели в VIP, мило пообщались, приятный спокойный чел. Кстати у меня об этом есть блог где-то, если найду — покажу», — прокомментировал снимок Билан.

Американский рэпер Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская у себя в telegram-канале. Как выяснилось позже, цели визита рэпера в Россию заключалась в посещении дня рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского.

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Певец Дима Билан выложил фото с американским рэпером Канье Уэстом у себя в социальных сетях. Архивным снимком артист поделился на фоне громких новостей о прибытии звезды из США в Москву. «Да, было дело! WMA, Берлин, рядом сидели в VIP, мило пообщались, приятный спокойный чел. Кстати у меня об этом есть блог где-то, если найду — покажу», — прокомментировал снимок Билан. Американский рэпер Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская у себя в telegram-канале. Как выяснилось позже, цели визита рэпера в Россию заключалась в посещении дня рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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