Певец Дима Билан выложил фото с американским рэпером Канье Уэстом у себя в социальных сетях. Архивным снимком артист поделился на фоне громких новостей о прибытии звезды из США в Москву.
«Да, было дело! WMA, Берлин, рядом сидели в VIP, мило пообщались, приятный спокойный чел. Кстати у меня об этом есть блог где-то, если найду — покажу», — прокомментировал снимок Билан.
Американский рэпер Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская у себя в telegram-канале. Как выяснилось позже, цели визита рэпера в Россию заключалась в посещении дня рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского.
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