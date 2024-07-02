Развлечения Знаменитости Билан похвастался фото с рэпером Канье Уэстом. Скрин 02 июля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Дима Билан (на фото) показал архивный снимок с американским рэпером Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Певец Дима Билан выложил фото с американским рэпером Канье Уэстом у себя в социальных сетях. Архивным снимком артист поделился на фоне громких новостей о прибытии звезды из США в Москву. «Да, было дело! WMA, Берлин, рядом сидели в VIP, мило пообщались, приятный спокойный чел. Кстати у меня об этом есть блог где-то, если найду — покажу», — прокомментировал снимок Билан. Американский рэпер Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская у себя в telegram-канале. Как выяснилось позже, цели визита рэпера в Россию заключалась в посещении дня рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского. Фото: социальные сети Димы Билана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певец Дима Билан выложил фото с американским рэпером Канье Уэстом у себя в социальных сетях. Архивным снимком артист поделился на фоне громких новостей о прибытии звезды из США в Москву. «Да, было дело! WMA, Берлин, рядом сидели в VIP, мило пообщались, приятный спокойный чел. Кстати у меня об этом есть блог где-то, если найду — покажу», — прокомментировал снимок Билан. Американский рэпер Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская у себя в telegram-канале. Как выяснилось позже, цели визита рэпера в Россию заключалась в посещении дня рождения дизайнера одежды Гоши Рубчинского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям