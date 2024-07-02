Депутаты ГД предлагают увеличить районные коэффициенты для жителей Арктики

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В настоящее время в большей части районов коэффициент не является единообразным
В настоящее время в большей части районов коэффициент не является единообразным Фото:

Группа депутатов Государственной Думы РФ предложила повысить районные коэффициенты для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В законопроекте предлагается также расширить объем компенсаций пенсионерам и семьям с двумя и более детьми на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители ЛДПР в Госдуме.

«Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила повысить районный коэффициент для расчёта зарплаты сотрудников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до двух. В настоящее время в большей части районов коэффициент не является единообразным и варьируется от 1,3 до 1,8», — сообщается в релизе источника.

Также законопроект предлагает расширение размеров компенсаций пенсионерам и семьям с двумя и более детьми на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Депутаты предлагают увеличить ее с одного раза в два года до ежегодной, уточняется в документе.

Депутаты также настаивают на ежегодной компенсации расходов иногородним студентам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования. Законопроект вносится на рассмотрение Государственной Думы второго июля.

Ранее URA.RU сообщало, что с началом мая в ЯНАО вводятся новые меры поддержки многодетных семей. Для ямальцев расширят компенсации затрат на жилье, подготовку детей к школам и проезд к местам отдыха и оздоровления.

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Группа депутатов Государственной Думы РФ предложила повысить районные коэффициенты для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В законопроекте предлагается также расширить объем компенсаций пенсионерам и семьям с двумя и более детьми на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители ЛДПР в Госдуме. «Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила повысить районный коэффициент для расчёта зарплаты сотрудников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до двух. В настоящее время в большей части районов коэффициент не является единообразным и варьируется от 1,3 до 1,8», — сообщается в релизе источника. Также законопроект предлагает расширение размеров компенсаций пенсионерам и семьям с двумя и более детьми на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Депутаты предлагают увеличить ее с одного раза в два года до ежегодной, уточняется в документе. Депутаты также настаивают на ежегодной компенсации расходов иногородним студентам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования. Законопроект вносится на рассмотрение Государственной Думы второго июля. Ранее URA.RU сообщало, что с началом мая в ЯНАО вводятся новые меры поддержки многодетных семей. Для ямальцев расширят компенсации затрат на жилье, подготовку детей к школам и проезд к местам отдыха и оздоровления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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