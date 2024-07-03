Житель ЯНАО изнасиловал свою 13-летнюю сестру и попал в психбольницу

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Мужчине, насильно сделавшему беременной собственную сестру-подростка, продлили срок лечения в психушке
Мужчине, насильно сделавшему беременной собственную сестру-подростка, продлили срок лечения в психушке Фото:

В Тюменской области продлили содержание в психбольнице жителя ЯНАО, который в 2020 году был осужден за изнасилование своей родной 13-летней сестры. Девушка впоследствии родила от него ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Исетского районного суда.

«Судом продлено применение к 25-летнему Б. меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь. В 2020 году Б. был приговорен судом ЯНАО к лечению. Судили мужчину за изнасилование его 13-летней родной сестры, которая родила их общего ребенка», — рассказали в суде.

Жертва изнасилования не знала о своей беременности, как и ее семья. Правда вскрылась на восьмом месяце. По анализу ДНК было установлено, что отцом ребенка является брат девочки, после чего его отдали под суд, который признал его невменяемым.

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В Тюменской области продлили содержание в психбольнице жителя ЯНАО, который в 2020 году был осужден за изнасилование своей родной 13-летней сестры. Девушка впоследствии родила от него ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Исетского районного суда. «Судом продлено применение к 25-летнему Б. меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь. В 2020 году Б. был приговорен судом ЯНАО к лечению. Судили мужчину за изнасилование его 13-летней родной сестры, которая родила их общего ребенка», — рассказали в суде. Жертва изнасилования не знала о своей беременности, как и ее семья. Правда вскрылась на восьмом месяце. По анализу ДНК было установлено, что отцом ребенка является брат девочки, после чего его отдали под суд, который признал его невменяемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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