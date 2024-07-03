Десятки конгрессменов США попросят Байдена не идти на новый срок

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Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Байдена попросят не участвовать в выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Десятки американских конгрессменов собираются написать коллективное письмо президенту США Джо Байдену. В нем они попросят действующего президента не выдвигаться на новых срок.

«Десятки законодателей-демократов рассматривают возможность подписания письма с требованием к президенту Джо Байдену выйти из предвыборной гонки», — передает Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что в конгрессе началась паника.

Выборы президента США пройдут в очередной раз в ноябре. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку и провели первые дебаты. После этих дебатов Байден задумался о том, чтобы не участвовать в выборах.

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Десятки американских конгрессменов собираются написать коллективное письмо президенту США Джо Байдену. В нем они попросят действующего президента не выдвигаться на новых срок. «Десятки законодателей-демократов рассматривают возможность подписания письма с требованием к президенту Джо Байдену выйти из предвыборной гонки», — передает Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что в конгрессе началась паника. Выборы президента США пройдут в очередной раз в ноябре. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку и провели первые дебаты. После этих дебатов Байден задумался о том, чтобы не участвовать в выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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