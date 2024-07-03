Десятки конгрессменов США попросят Байдена не идти на новый срок

03 июля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Байдена попросят не участвовать в выборах Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Десятки американских конгрессменов собираются написать коллективное письмо президенту США Джо Байдену. В нем они попросят действующего президента не выдвигаться на новых срок. «Десятки законодателей-демократов рассматривают возможность подписания письма с требованием к президенту Джо Байдену выйти из предвыборной гонки», — передает Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что в конгрессе началась паника. Выборы президента США пройдут в очередной раз в ноябре. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку и провели первые дебаты. После этих дебатов Байден задумался о том, чтобы не участвовать в выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки американских конгрессменов собираются написать коллективное письмо президенту США Джо Байдену. В нем они попросят действующего президента не выдвигаться на новых срок. «Десятки законодателей-демократов рассматривают возможность подписания письма с требованием к президенту Джо Байдену выйти из предвыборной гонки», — передает Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что в конгрессе началась паника. Выборы президента США пройдут в очередной раз в ноябре. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку и провели первые дебаты. После этих дебатов Байден задумался о том, чтобы не участвовать в выборах.