Десятки конгрессменов США попросят Байдена не идти на новый срок

Десятки американских конгрессменов собираются написать коллективное письмо президенту США Джо Байдену. В нем они попросят действующего президента не выдвигаться на новых срок.
«Десятки законодателей-демократов рассматривают возможность подписания письма с требованием к президенту Джо Байдену выйти из предвыборной гонки», — передает Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что в конгрессе началась паника.
Выборы президента США пройдут в очередной раз в ноябре. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку и провели первые дебаты. После этих дебатов Байден задумался о том, чтобы не участвовать в выборах.
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Десятки американских конгрессменов собираются написать коллективное письмо президенту США Джо Байдену. В нем они попросят действующего президента не выдвигаться на новых срок. «Десятки законодателей-демократов рассматривают возможность подписания письма с требованием к президенту Джо Байдену выйти из предвыборной гонки», — передает Bloomberg со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что в конгрессе началась паника. Выборы президента США пройдут в очередной раз в ноябре. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку и провели первые дебаты. После этих дебатов Байден задумался о том, чтобы не участвовать в выборах.