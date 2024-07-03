Байден засомневался, будет ли продолжать предвыборную гонку после дебатов

03 июля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

После дебатов с Трампом Байден понял, что в его предвыборной кампании есть проблемы Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Действующий президент США Джо Байден засомневался, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом. «Президент Байден сказал ключевому союзнику, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что он готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе», — передал его сторонник на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times. В настоящий момент Байден оценивает, будет ли продолжать гонку. Новость по теме Обвинения в изменах и прогноз третьей мировой войны: как прошли дебаты Байдена и Трампа Выборы президента США пройдут в ноябре. Джо Байден и Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий президент США Джо Байден засомневался, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом. «Президент Байден сказал ключевому союзнику, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что он готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе», — передал его сторонник на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times. В настоящий момент Байден оценивает, будет ли продолжать гонку. Выборы президента США пройдут в ноябре. Джо Байден и Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты.