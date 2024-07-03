Байден засомневался, будет ли продолжать предвыборную гонку после дебатов

Действующий президент США Джо Байден засомневался, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом.
«Президент Байден сказал ключевому союзнику, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что он готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе», — передал его сторонник на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times. В настоящий момент Байден оценивает, будет ли продолжать гонку.
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Действующий президент США Джо Байден засомневался, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом. «Президент Байден сказал ключевому союзнику, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что он готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе», — передал его сторонник на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times. В настоящий момент Байден оценивает, будет ли продолжать гонку. Выборы президента США пройдут в ноябре. Джо Байден и Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты.