Байден засомневался, будет ли продолжать предвыборную гонку после дебатов

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
После дебатов с Трампом Байден понял, что в его предвыборной кампании есть проблемы Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден засомневался, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом.

«Президент Байден сказал ключевому союзнику, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что он готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе», — передал его сторонник на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times. В настоящий момент Байден оценивает, будет ли продолжать гонку.

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Выборы президента США пройдут в ноябре. Джо Байден и Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты.

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Действующий президент США Джо Байден засомневался, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом. «Президент Байден сказал ключевому союзнику, что он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что он готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе», — передал его сторонник на условиях анонимности. Об этом пишет The New York Times. В настоящий момент Байден оценивает, будет ли продолжать гонку. Выборы президента США пройдут в ноябре. Джо Байден и Дональд Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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