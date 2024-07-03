В Екатеринбурге на Олимпийской набережной появились первые запрещающие знаки для электросамокатов. Теперь горожане не смогут появляться здесь на самокатах, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ограничения коснутся как частных, так и кикшеринговых самокатов. Также знаки появились на пешеходном участке Макаровского моста.
Как ранее сообщало URA.RU, мэрия составила документ с запретами и ограничениями для электросамокатов. Условия обсуждали с представителями кикшеринговых сервисов. Ограничения также будут действовать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, а также в Дендропарке, в части Преображенского парка.
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