03 июля 2024

В центре Екатеринбурга выставили знаки о запрете электросамокатов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения начинают действовать уже с 4 июля
Ограничения начинают действовать уже с 4 июля Фото:

В Екатеринбурге на Олимпийской набережной появились первые запрещающие знаки для электросамокатов. Теперь горожане не смогут появляться здесь на самокатах, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Ограничения коснутся как частных, так и кикшеринговых самокатов. Также знаки появились на пешеходном участке Макаровского моста.

Как ранее сообщало URA.RU, мэрия составила документ с запретами и ограничениями для электросамокатов. Условия обсуждали с представителями кикшеринговых сервисов. Ограничения также будут действовать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, а также в Дендропарке, в части Преображенского парка.

Знаки на набережной Екатеринбурга
Знаки на набережной Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на Олимпийской набережной появились первые запрещающие знаки для электросамокатов. Теперь горожане не смогут появляться здесь на самокатах, передает корреспондент URA.RU с места событий. Ограничения коснутся как частных, так и кикшеринговых самокатов. Также знаки появились на пешеходном участке Макаровского моста. Как ранее сообщало URA.RU, мэрия составила документ с запретами и ограничениями для электросамокатов. Условия обсуждали с представителями кикшеринговых сервисов. Ограничения также будут действовать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, а также в Дендропарке, в части Преображенского парка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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