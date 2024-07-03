В Челябинске добавят маршруток до поселка Вахрушево

04 июля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Маршрут №348 усилят новыми машинами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Вахрушево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, пожаловались на долгое ожидание маршрутки №348, что приводит к постоянным опозданиям на работу и учебу. В челябинском миндоре URA.RU сообщили, что уже в ближайшее время маршрут будет усилен новыми автобусами прежней и большей вместимости. «Всегда интервал движения был 13 минут, но весной 2024 года количество рейсов сократили. Сейчас интервал движения через 30-60 минут, маршрутка переполнена. Невозможно уехать ни из Челябинска в Вахрушево, а тем более из Вахрушево в город», — сообщила жительница поселка. Женщина пожаловалась, что люди вынуждены в любую погоду ловить попутки, потому что время в пути растягивается на 2-3 часа. Поэтому многие жители поселка регулярно опаздывают на работу. В региональном миндортрансе на запрос URA.RU ответили, что с 10 июля на данный маршрут выйдут еще две аналогичные машины, а с августа направление из Челябинска до Миасского усилят ПАЗиками, вместимость которых в два раза больше. «Перевозки по маршруту №348 выполняют ООО „Автотранс+“ и ООО „Мегаавто“. По их данным, сейчас увеличение интервалов на маршруте связано с дефицитом водителей. Кроме того, задержки в движении вызваны ремонтными работами на Бродокалмакском тракте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В миндоре добавили, что маршрут №348 в данный момент обслуживает 12 машин, которые имеют вместимость 18 сидячих мест и шесть стоячих. С 10 июля на данный маршрут выйдут еще две такие же маршрутки. «С августа этого года будет запущен новый маршрут №153 „Челябинск — Миасское“, который позволит значительно разгрузить 348 маршрут. Перевозки будут выполняться автобусами типа „ПАЗ“, где общая вместимость составляет 40 пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Вахрушево в Копейске, городе-спутнике Челябинска, пожаловались на долгое ожидание маршрутки №348, что приводит к постоянным опозданиям на работу и учебу. В челябинском миндоре URA.RU сообщили, что уже в ближайшее время маршрут будет усилен новыми автобусами прежней и большей вместимости. «Всегда интервал движения был 13 минут, но весной 2024 года количество рейсов сократили. Сейчас интервал движения через 30-60 минут, маршрутка переполнена. Невозможно уехать ни из Челябинска в Вахрушево, а тем более из Вахрушево в город», — сообщила жительница поселка. Женщина пожаловалась, что люди вынуждены в любую погоду ловить попутки, потому что время в пути растягивается на 2-3 часа. Поэтому многие жители поселка регулярно опаздывают на работу. В региональном миндортрансе на запрос URA.RU ответили, что с 10 июля на данный маршрут выйдут еще две аналогичные машины, а с августа направление из Челябинска до Миасского усилят ПАЗиками, вместимость которых в два раза больше. «Перевозки по маршруту №348 выполняют ООО „Автотранс+“ и ООО „Мегаавто“. По их данным, сейчас увеличение интервалов на маршруте связано с дефицитом водителей. Кроме того, задержки в движении вызваны ремонтными работами на Бродокалмакском тракте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В миндоре добавили, что маршрут №348 в данный момент обслуживает 12 машин, которые имеют вместимость 18 сидячих мест и шесть стоячих. С 10 июля на данный маршрут выйдут еще две такие же маршрутки. «С августа этого года будет запущен новый маршрут №153 „Челябинск — Миасское“, который позволит значительно разгрузить 348 маршрут. Перевозки будут выполняться автобусами типа „ПАЗ“, где общая вместимость составляет 40 пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.