06 июля 2024

В Екатеринбурге на двух улицах пропал свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики уже вернули свет жителям
Энергетики уже вернули свет жителям Фото:

В Екатеринбурге днем 7 июля на улицах Билимбаевская и Дружининской в Железнодорожном районе пропал свет. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что это было техническое нарушение, а свет жителям уже вернули.

«Произошло технологическое нарушение в районе указанных улиц. Нарушение локальное. Зафиксировано в распределительной сети. В настоящее время электроснабжение потребителей уже восстановлено», — сообщили в организации.

В Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга 4 июля пропал свет из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Ущерб составил около миллиона рублей.

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В Екатеринбурге днем 7 июля на улицах Билимбаевская и Дружининской в Железнодорожном районе пропал свет. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что это было техническое нарушение, а свет жителям уже вернули. «Произошло технологическое нарушение в районе указанных улиц. Нарушение локальное. Зафиксировано в распределительной сети. В настоящее время электроснабжение потребителей уже восстановлено», — сообщили в организации. В Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга 4 июля пропал свет из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Ущерб составил около миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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