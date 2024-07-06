В Екатеринбурге на двух улицах пропал свет

В Екатеринбурге днем 7 июля на улицах Билимбаевская и Дружининской в Железнодорожном районе пропал свет. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что это было техническое нарушение, а свет жителям уже вернули.
«Произошло технологическое нарушение в районе указанных улиц. Нарушение локальное. Зафиксировано в распределительной сети. В настоящее время электроснабжение потребителей уже восстановлено», — сообщили в организации.
В Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга 4 июля пропал свет из-за несанкционированных работ и повреждения четырех кабельных линий. Ущерб составил около миллиона рублей.
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