Мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Изумрудном карьере в Челябинске мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания и погиб. Об этом вечером 7 июля сообщила пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Еще одна жертва беспечности на воде. На Изумрудном карьере Челябинска мужчина решил нырнуть в воду с крыши „заброшки“», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело из воды извлекли спасатели.

В Челябинской области с начала купального сезона уже погибли 29 человек. В числе утонувших восемь детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На озере Большой Теренкуль 7 июля утонули отец с сыном, которые катались на сап-борде.

Мужчина прыгнул в воду с крыши заброшенного здания Telegram-канал «МЧС Челябинской области»