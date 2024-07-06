06 июля 2024

На Изумрудном карьере в Челябинске утонул мужчина. Фото

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Мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания (архивное фото) Фото:

На Изумрудном карьере в Челябинске мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания и погиб. Об этом вечером 7 июля сообщила пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Еще одна жертва беспечности на воде. На Изумрудном карьере Челябинска мужчина решил нырнуть в воду с крыши „заброшки“», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело из воды извлекли спасатели.

В Челябинской области с начала купального сезона уже погибли 29 человек. В числе утонувших восемь детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На озере Большой Теренкуль 7 июля утонули отец с сыном, которые катались на сап-борде.

Мужчина прыгнул в воду с крыши заброшенного здания
Мужчина прыгнул в воду с крыши заброшенного здания

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На Изумрудном карьере в Челябинске мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания и погиб. Об этом вечером 7 июля сообщила пресс-службу регионального ГУ МЧС России. «Еще одна жертва беспечности на воде. На Изумрудном карьере Челябинска мужчина решил нырнуть в воду с крыши „заброшки“», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело из воды извлекли спасатели. В Челябинской области с начала купального сезона уже погибли 29 человек. В числе утонувших восемь детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На озере Большой Теренкуль 7 июля утонули отец с сыном, которые катались на сап-борде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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