На Изумрудном карьере в Челябинске мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания и погиб. Об этом вечером 7 июля сообщила пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Еще одна жертва беспечности на воде. На Изумрудном карьере Челябинска мужчина решил нырнуть в воду с крыши „заброшки“», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело из воды извлекли спасатели.
В Челябинской области с начала купального сезона уже погибли 29 человек. В числе утонувших восемь детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На озере Большой Теренкуль 7 июля утонули отец с сыном, которые катались на сап-борде.
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