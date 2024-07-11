Вице-спикер заксо проиграл в борьбе за миллиардную стройку Куйвашева

Компания ДСК «Строймеханизация», близкая к вице-спикеру свердловского заксобрания Армену Карапетяну, не смогла оспорить результаты конкурса по выбору подрядчика для строительства экосистемы «Космос» — масштабного проекта губернатора Евгения Куйвашева. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, Федеральная антимонопольная служба отказала в пересмотре результатов.
«Конкурс выиграл павловский завод „Технокрит“ (речь о предприятии, близком к экс-депутату свердловского заксобрания Анатолию Павлову, — прим. URA.RU). У него больше опыта в строительстве подобных объектов. По градостроительной документации к „Строймеханизации“ было очень много вопросов», — поделился собеседник.
Завод «Технокрит» находится в Екатеринбурге и производит железобетонные изделия. Это тоже стало важным фактором при выборе победителя, так как «Строймеханизация» предлагала использовать металлоконструкции. «А в проектах такого формата предпочтителен более пожароустойчивый бетон», — объяснил собеседник.
В связанных с «Технокритом» лицах находится Ольга Павлова, дочь экс-депутата свердловского заксо и предпринимателя Анатолия Павлова, известного, в том числе как бывший владелец холдинга «Финпромко». Все свои активы Павлов в свое время переписал на дочерей как раз потому, что занимал должность в парламенте. Решение ФАС окончательно ставит точку в споре и дает возможность перейти к проектированию, а затем и к строительству экосистемы. Сумма контракта — 1, 77 миллиарда рублей. В пресс-службе КРСУ корреспонденту заявили, что не готовы предоставить информацию, пока не будет официального решения от ФАС.
Этот проект очень важен для губернатора. Экосистему «Космос» запустят на базе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), а ее «ядром» станет технопарк, где будет вестись разработка и выпуск радио- и микроэлектроники, продукции для авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. Заниматься масштабным проектом Куйвашев доверил экс-директору НПО Автоматики Андрею Мисюре, с которым у него сложились теплые отношения еще со времен, когда тот руководил региональным министерством промышленности (2014 — 2016 год). В январе 2023 года Мисюра возглавил Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ) и в должности директора как раз курирует «Космос». Имиджевый проект Куйвашев, в частности, презентовал столичному истеблишменту на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
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