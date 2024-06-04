Куйвашев представил в Москве любимые проекты, один из них поможет всему Уралу

04 июня 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Куйвашев презентовал проекты на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил столичный истеблишмент со своими главными проектами — «Космос» и «Сухой порт» (эффект от него почувствует весь УрФО). Презентация состоялась в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Экосистему «Космос», по словам Куйвашева, запустят на базе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ). «Ядром» этой экосистемы станет технопарк, где будет вестись разработка и выпуск радио- и микроэлектроники, продукции для авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. А проект «Сухой порт» уже вовсю реализуют. Именно ему Куйвашев в своем выступлении уделил основное внимание. «Сухой порт» включает в себя сеть транспортно-логистических центров, развитие подъездных путей, создание меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала», — описал губернатор. Уже сейчас работают грузовые терминалы «Титановой долины» и аэропорта «Кольцово», недавно открыли первую очередь транспортно-логистического центра «Уральский», в 2027 году запустят ТЛЦ «Екатеринбург». «К 2035 году прогнозируем загрузку логистических мощностей „Сухого порта“ на уровне 30 миллионов тонн», — анонсировал Куйвашев. «По сути, на ближайшей к Екатеринбургу транспортной орбите разместятся все ключевые ТЛЦ, которые через ЕКАД будут направлять грузы во все стороны света. <…> Прорабатываются варианты организации транспортного сообщения „Сухого порта“ с морскими портами Арктики. <…> Я абсолютно уверен, что экономический эффект „Сухого порта“ почувствуют все регионы Уральского федерального округа и его соседи. Только в Свердловской области один рубль вложений окупится пятикратно», — заявил губернатор. Куйвашев выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для него это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации и соревнуясь, у кого круче. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил столичный истеблишмент со своими главными проектами — «Космос» и «Сухой порт» (эффект от него почувствует весь УрФО). Презентация состоялась в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Экосистему «Космос», по словам Куйвашева, запустят на базе Уральского научно-образовательного центра (НОЦ). «Ядром» этой экосистемы станет технопарк, где будет вестись разработка и выпуск радио- и микроэлектроники, продукции для авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. А проект «Сухой порт» уже вовсю реализуют. Именно ему Куйвашев в своем выступлении уделил основное внимание. «Сухой порт» включает в себя сеть транспортно-логистических центров, развитие подъездных путей, создание меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала», — описал губернатор. Уже сейчас работают грузовые терминалы «Титановой долины» и аэропорта «Кольцово», недавно открыли первую очередь транспортно-логистического центра «Уральский», в 2027 году запустят ТЛЦ «Екатеринбург». «К 2035 году прогнозируем загрузку логистических мощностей „Сухого порта“ на уровне 30 миллионов тонн», — анонсировал Куйвашев. «По сути, на ближайшей к Екатеринбургу транспортной орбите разместятся все ключевые ТЛЦ, которые через ЕКАД будут направлять грузы во все стороны света. <…> Прорабатываются варианты организации транспортного сообщения „Сухого порта“ с морскими портами Арктики. <…> Я абсолютно уверен, что экономический эффект „Сухого порта“ почувствуют все регионы Уральского федерального округа и его соседи. Только в Свердловской области один рубль вложений окупится пятикратно», — заявил губернатор. Куйвашев выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для него это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации и соревнуясь, у кого круче.