11 июля 2024

Челябинский миллиардер Рыбаков купил детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Рыбаков в родной школе в Магнитогорске демострирует свои детские фотографии
Игорь Рыбаков в родной школе в Магнитогорске демострирует свои детские фотографии Фото:

Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков купил детский сад Brookes Life у международной школы Brookes. Об этом URA.RU сообщили 11 июля в пресс-службе миллиардера.

«На месте Brookes будет образовательный центр полного цикла RYBAKOV MOSCOW, где смогут учиться дети от двух до 18 лет: образовательное учреждение с самыми современными и эффективными подходами. Здесь будет детский сад, начальная, подростковая и старшая школы», цитируют Рыбакова в его пресс-службе.

Школа и детский сад будут работать по собственной инновационной образовательной модели. Из детского сада Brookes Life в Rybakov PlaySchool уже перешли 85% учащихся и 99% педагогического состава. Сумма сделки не разглашается.

Игорь Рыбаков — российский предприниматель, уроженец города Магнитогорск Челябинской области. В 2023 году вошел в список богатейших людей России. Его состояние было оценено в 1,7 миллиарда долларов.

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Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков купил детский сад Brookes Life у международной школы Brookes. Об этом URA.RU сообщили 11 июля в пресс-службе миллиардера. «На месте Brookes будет образовательный центр полного цикла RYBAKOV MOSCOW, где смогут учиться дети от двух до 18 лет: образовательное учреждение с самыми современными и эффективными подходами. Здесь будет детский сад, начальная, подростковая и старшая школы», цитируют Рыбакова в его пресс-службе. Школа и детский сад будут работать по собственной инновационной образовательной модели. Из детского сада Brookes Life в Rybakov PlaySchool уже перешли 85% учащихся и 99% педагогического состава. Сумма сделки не разглашается. Игорь Рыбаков — российский предприниматель, уроженец города Магнитогорск Челябинской области. В 2023 году вошел в список богатейших людей России. Его состояние было оценено в 1,7 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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