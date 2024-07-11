Челябинский миллиардер Рыбаков купил детский сад

Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков купил детский сад Brookes Life у международной школы Brookes. Об этом URA.RU сообщили 11 июля в пресс-службе миллиардера.
«На месте Brookes будет образовательный центр полного цикла RYBAKOV MOSCOW, где смогут учиться дети от двух до 18 лет: образовательное учреждение с самыми современными и эффективными подходами. Здесь будет детский сад, начальная, подростковая и старшая школы», цитируют Рыбакова в его пресс-службе.
Школа и детский сад будут работать по собственной инновационной образовательной модели. Из детского сада Brookes Life в Rybakov PlaySchool уже перешли 85% учащихся и 99% педагогического состава. Сумма сделки не разглашается.
Игорь Рыбаков — российский предприниматель, уроженец города Магнитогорск Челябинской области. В 2023 году вошел в список богатейших людей России. Его состояние было оценено в 1,7 миллиарда долларов.
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