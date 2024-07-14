Из ТРК эвакуировали почти 200 человек
В супермаркете «Магнит» в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» в Челябинске 15 июля произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы. В пресс-службе регионального МЧС уточнили подробности происшествия.
«Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет „Магнит“. По прибытии подразделений было установленно, что на кухне произошло пригорание пищи», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы областного МЧС, самостоятельно из здания ТРК эвакуировались 190 человек, в т. ч девять детей. Пострадавших нет.
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