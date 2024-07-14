14 июля 2024

В ТРК «Фокус» произошел пожар. Видео

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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, корзина, продукты, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Из ТРК эвакуировали почти 200 человек Фото:

В супермаркете «Магнит» в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» в Челябинске 15 июля произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы. В пресс-службе регионального МЧС уточнили подробности происшествия.

«Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет „Магнит“. По прибытии подразделений было установленно, что на кухне произошло пригорание пищи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы областного МЧС, самостоятельно из здания ТРК эвакуировались 190 человек, в т. ч девять детей. Пострадавших нет.

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В супермаркете «Магнит» в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» в Челябинске 15 июля произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы. В пресс-службе регионального МЧС уточнили подробности происшествия. «Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет „Магнит“. По прибытии подразделений было установленно, что на кухне произошло пригорание пищи», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областного МЧС, самостоятельно из здания ТРК эвакуировались 190 человек, в т. ч девять детей. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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