Челябинцы могут получить до 90% компенсации за путевки в детские лагеря

16 июля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Размер компенсации составляет от 30 до 90% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области в 2024 году могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Размер компенсации варьируется от 30% до 90% и зависит от региональных нормативов. «Компенсация предусмотрена для отдыха в санаториях до 24 дней, в оздоровительных лагерях — на 21 день, и в профильных лагерях — на 14 дней», — уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. Для получения компенсации ребенку на момент заезда должно быть от 6 до 18 лет. Для возврата части средств необходимо оплатить путевку картой «МИР» и подать заявление в МФЦ или соцзащиту после окончания смены в лагере, участвующего в программе. Важно помнить, что компенсацию можно получить только один раз в год и не для поездок в коммерческие лагеря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области в 2024 году могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Размер компенсации варьируется от 30% до 90% и зависит от региональных нормативов. «Компенсация предусмотрена для отдыха в санаториях до 24 дней, в оздоровительных лагерях — на 21 день, и в профильных лагерях — на 14 дней», — уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. Для получения компенсации ребенку на момент заезда должно быть от 6 до 18 лет. Для возврата части средств необходимо оплатить путевку картой «МИР» и подать заявление в МФЦ или соцзащиту после окончания смены в лагере, участвующего в программе. Важно помнить, что компенсацию можно получить только один раз в год и не для поездок в коммерческие лагеря.