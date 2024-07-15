15 июля 2024

Челябинцы могут получить до 90% компенсации за путевки в детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети едут в лагерь Челябинск, автобус, дети в лагерь
Размер компенсации составляет от 30 до 90% Фото:

Жители Челябинской области в 2024 году могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Размер компенсации варьируется от 30% до 90% и зависит от региональных нормативов.

«Компенсация предусмотрена для отдыха в санаториях до 24 дней, в оздоровительных лагерях — на 21 день, и в профильных лагерях — на 14 дней», — уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. Для получения компенсации ребенку на момент заезда должно быть от 6 до 18 лет.

Для возврата части средств необходимо оплатить путевку картой «МИР» и подать заявление в МФЦ или соцзащиту после окончания смены в лагере, участвующего в программе. Важно помнить, что компенсацию можно получить только один раз в год и не для поездок в коммерческие лагеря.

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Жители Челябинской области в 2024 году могут рассчитывать на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Размер компенсации варьируется от 30% до 90% и зависит от региональных нормативов. «Компенсация предусмотрена для отдыха в санаториях до 24 дней, в оздоровительных лагерях — на 21 день, и в профильных лагерях — на 14 дней», — уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. Для получения компенсации ребенку на момент заезда должно быть от 6 до 18 лет. Для возврата части средств необходимо оплатить путевку картой «МИР» и подать заявление в МФЦ или соцзащиту после окончания смены в лагере, участвующего в программе. Важно помнить, что компенсацию можно получить только один раз в год и не для поездок в коммерческие лагеря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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