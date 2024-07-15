15 июля 2024

Западные страны готовят обвинение России в использовании химоружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Запад хочет обвинить РФ в использовании химоружия Фото:

Западные страны намерены обвинить Россию в использовании химического оружия. Об этом сообщил российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО с тем, чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги. Направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия», — сказал Тарабрин, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит РИА Новости.

На прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО российский дипломат Владимир Тарабрин обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, многие зарубежные эксперты и каналы говорят о том, что ВСУ активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов, передает РТ.

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Западные страны намерены обвинить Россию в использовании химического оружия. Об этом сообщил российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. «Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО с тем, чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги. Направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия», — сказал Тарабрин, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит РИА Новости. На прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО российский дипломат Владимир Тарабрин обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, многие зарубежные эксперты и каналы говорят о том, что ВСУ активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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