Западные страны намерены обвинить Россию в использовании химического оружия. Об этом сообщил российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
«Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО с тем, чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги. Направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия», — сказал Тарабрин, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит РИА Новости.
На прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО российский дипломат Владимир Тарабрин обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, многие зарубежные эксперты и каналы говорят о том, что ВСУ активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов, передает РТ.
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