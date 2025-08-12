Беспилотники ВСУ атаковали Ставрополье: что известно о ночном налете дронов на регионы России

В Ставрополье и Ростовской области сбили 25 дронов ВСУ
Беспилотники атаковали российские регионы
Беспилотники атаковали российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение ночи системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Согласно заявлению ведомства, в период с 23:50 по московскому времени 11 августа до 3:40 12 августа над Ростовской областью были сбиты 22 дрона, еще три беспилотника были ликвидированы в небе над Ставропольским краем. При этом значительные повреждения в результате падения обломков зафиксированы в южном регионе РФ. Подробнее о ночной атаке ВСУ — в материале URA.RU.

Самый пострадавший регион — Ставрополье

В ночь на 12 августа в Ставрополе была предотвращена атака беспилотников ВСУ. Дроны были нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших среди населения нет. Однако в результате инцидента в одном из социальных учреждений были выбиты стекла. На месте происшествия работают все оперативные службы города.

На всей территории региона по-прежнему действует режим повышенной беспилотной угрозы. Известно, что повреждены окна жилого комплекса, расположенного в северо-западной части города, а также несколько автомобилей. Администрации Промышленного района поручено провести поквартирный обход для фиксации всех нанесенных повреждений. Управляющая компания также подключилась к обследованию жилых домов. Работы по восстановлению начнутся уже сегодня после завершения обхода и определения объема необходимых мероприятий.

Как уточнил мэр Ставрополья Иван Ульянченко, специалисты-взрывотехники приступают к обезвреживанию БПЛА. Сейчас район происшествия оцеплен сотрудниками полиции. На период проведения работ по ликвидации обломков дронов в городе введены временные ограничения на движение транспорта по ряду направлений.

В частности, перекрыто движение на проспекте Кулакова от улицы Ленина до 1-й Промышленной, на улице Индустриальной, а также на улице Ленина от пересечения с проспектом Кулакова до кольцевой развязки. Городские власти просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к вынужденным мерам и заранее планировать свои маршруты.

Повреждения в Ростовской области

В Миллеровском районе региона вооруженные силы успешно предотвратили атаку дронов. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Повреждены оконные стекла в трех частных домовладениях. В одном из четырехквартирных домов зафиксированы повреждения кровли, оконных конструкций и ограждения. Сведения о последствиях происшествия на земле уточняются.

Отражена атака в Ульяновской области 

Кроме того, дежурные подразделения ПВО успешно обнаружили и уничтожили два украинских дрона в небе над Ульяновской областью. По словам главы региона Алексея Русских, пострадавших нет, повреждения объектов инфраструктуры также отсутствуют. Сейчас на местах падения БПЛА, которые зафиксированы в Мелекесском и Чердаклинском районах, работают сотрудники экстренных служб.

В области также продолжает действовать ранее установленный режим повышенной опасности, связанный с угрозой использования беспилотников. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета.

Татарстан и Оренбургская область

В Республике Татарстан введена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотников со стороны Украины. В Оренбургской области также был активирован план «Ковер», предусматривающий комплекс мер по обеспечению безопасности. Решение принято из-за возможной атаки украинских дронов ВСУ.

