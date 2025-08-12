Восемь аэропортов России приостановили работу: где вводились временные ограничения 12 августа

В восьми аэропортах РФ были введены ограничения на полеты
Два аэропорта уже восстановили работу
Два аэропорта уже восстановили работу

Утром, 12 августа, в восьми аэропортах России были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Аэропорты приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов. Сейчас ограничения продолжают действовать в шести российских аэропортах, остальные два уже восстановили работу и продолжают функционировать в штатном режиме. Где вводились ограничения — в материале URA.RU.

Саратов, Самара и Ульяновск

В аэропорту Гагарин в Саратове временно действовали ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас Гагарин уже работает в штатном режиме. Кроме того, работа аэропортов Самары и Ульяновска также временно приостановлена: в воздушных гаванях введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Ограничения связаны с обеспечением безопасности россиян.

Казань, Нижнекамск и Нижний Новгород

Помимо этого, в Казанском аэропорту временно введены ограничения на выполнение полетов, сообщает Росавиация. Как отмечается в официальном сообщении ведомства, мера принята в целях обеспечения безопасности пассажиров. Работу также приостанавливали аэропорты Нижнекамска и Нижнего Новгорода. В указанных воздушных гаванях временно были приостановлены взлеты и посадки самолетов. Ограничения еще действуют в Казани и Нижнекамске, аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу.

Оренбург и Ижевск

В аэропорту Оренбурга тоже временно прекращено обслуживание авиарейсов: самолеты не смогут выполнять взлет и посадку. Подобная мера так же принята для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Ижевска. Соответствующая информация опубликована в официальном telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

