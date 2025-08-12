Bloomberg: Россия продолжает поставлять нефть в Индию несмотря на угрозы Трампа

Россия продолжает поставлять нефть в Индию, несмотря на введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийский экспорт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию морских перевозок за четыре недели до 10 августа 2025 года.
«Угроза введения дополнительных пошлин в отношении Индии не повлияла на поставки нефти из российских портов», — пишет Bloomberg. Средний объем морских поставок российской нефти за указанный период составил 3,11 миллиона баррелей в сутки, что лишь на 3% ниже скорректированного показателя предыдущих четырех недель. Несмотря на то, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали закупать небольшие партии сырья у альтернативных поставщиков, существенного снижения объемов импорта из России не произошло.
Снижение поставок российской нефти связано, по оценкам собеседников Bloomberg, с введением Соединенными Штатами дополнительного тарифа в размере 25% на индийские товары. Эти меры были введены президентом США Дональдом Трампом указом от 1 июня под названием «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации». В документе отмечается, что дополнительные пошлины вводятся из-за продолжающихся закупок Индией российской нефти. Тариф начал действовать через 21 день после подписания указа и распространяется на все индийские товары, ввозимые в США.
