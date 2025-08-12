ЕС продолжит вводить санкции против России даже после встречи Путина и Трампа

Лидеры стран Европейского союза заявили о намерении продолжать и расширять санкции против России даже после анонсированной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.
«ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России», — говорится в сообщении Еврокомиссии, которое передает РИА Новости. Кроме того, страны ЕС в координации с США и другими союзниками намерены оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку.
В документе подчеркивается, что единство позиции ЕС сохраняется несмотря на предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона. Кремль и Белый дом ранее официально объявили, что встреча Путина и Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине и другим проблемам и перспективам состоится в штате Аляска 15 августа.
Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность поставками вооружений Украине. По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подобные действия Запада только усугубляют конфликт, а любые грузы с военной техникой для Украины рассматриваются Россией как законные цели. В Москве также заявляли, что вовлечение стран НАТО в конфликт через военную помощь и подготовку украинских военнослужащих на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств негативно сказывается на перспективах мирного урегулирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.