ЕС продолжит вводить санкции против России даже после встречи Путина и Трампа

Европа заявила о намерении продолжать санкции и поддержку Украины
Лидеры стран Европейского союза заявили о намерении продолжать и расширять санкции против России даже после анонсированной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

«ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России», — говорится в сообщении Еврокомиссии, которое передает РИА Новости. Кроме того, страны ЕС в координации с США и другими союзниками намерены оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку.

В документе подчеркивается, что единство позиции ЕС сохраняется несмотря на предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона. Кремль и Белый дом ранее официально объявили, что встреча Путина и Трампа по вопросу урегулирования ситуации на Украине и другим проблемам и перспективам состоится в штате Аляска 15 августа. 

Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность поставками вооружений Украине. По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подобные действия Запада только усугубляют конфликт, а любые грузы с военной техникой для Украины рассматриваются Россией как законные цели. В Москве также заявляли, что вовлечение стран НАТО в конфликт через военную помощь и подготовку украинских военнослужащих на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств негативно сказывается на перспективах мирного урегулирования.

