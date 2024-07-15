Bild: Орбан призвал Евросовет к возобновлению дипотношений с РФ

Евросовету стоит возобновить дипломатические отношения с Россией. Такое предложение направил в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение», — цитирует газета Bild текст письма. Ниже указано десять пунктов с разделами, после чего Орбан призывает Евросовет к возобновлению дипотношений с РФ.
Также он указывает на необходимость начать переговоры с Китаем для организации мирной конференции, по средством которой можно будет урегулировать конфликт на Украине. Орбан считает, что «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», поэтому его план «сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза».
Премьер-министр Венгрии отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Он заявляет, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.
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