15 июля 2024

Bild: Орбан призвал Евросовет к возобновлению дипотношений с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
План Орбана по урегулированию конфликта на Украине "находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза"
План Орбана по урегулированию конфликта на Украине "находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза" Фото:

Евросовету стоит возобновить дипломатические отношения с Россией. Такое предложение направил в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение», — цитирует газета Bild текст письма. Ниже указано десять пунктов с разделами, после чего Орбан призывает Евросовет к возобновлению дипотношений с РФ.

Также он указывает на необходимость начать переговоры с Китаем для организации мирной конференции, по средством которой можно будет урегулировать конфликт на Украине. Орбан считает, что «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», поэтому его план «сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза».

Премьер-министр Венгрии отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Он заявляет, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросовету стоит возобновить дипломатические отношения с Россией. Такое предложение направил в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение», — цитирует газета Bild текст письма. Ниже указано десять пунктов с разделами, после чего Орбан призывает Евросовет к возобновлению дипотношений с РФ. Также он указывает на необходимость начать переговоры с Китаем для организации мирной конференции, по средством которой можно будет урегулировать конфликт на Украине. Орбан считает, что «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», поэтому его план «сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». Премьер-министр Венгрии отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Он заявляет, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...